Bir TikTok kullanıcısı, çalıştığı ofis binasına yuva yapan yüzlerce yarasanın pencereden çıkış anlarını kaydetti. TikTok’ta paylaşılan tüyler ürpertici video, yaklaşık 7 milyon izlenme aldı.

Daha önce canlı olarak kaç yarasayı bir arada gördünüz? Geceleri sokak lambalarının etrafında bir ya da birkaç tanesinin uçtuğunu görüyoruz hep. Ancak onlarcasının, belki yüzlercesinin yanıbaşınızda yaşadığını öğrenseniz ve uçuşlarına şahit olsanız tepkiniz ne olurdu?

Bir TikTok kullanıcısının ofisinde tam olarak bu yaşandı. Her zamanki gibi sabah işe gelen Ashley Michele, pencerenin çerçevesindeki hareketliliği fark etti. Sütunla pencere arasındaki boşluktan yüzlerce yarasının fırladığını gören kadın, olanları kaydederek TikTok’ta paylaştı.

Yüzlerce yarasanın aynı anda pencere boşluğundan fırladığı anlar:

ABD’nin California eyaletinde bulunan bir ofiste çalışan, @baebaespice kullanıcı adıyla TikTok’u aktif olarak kullanan Ashley Michele; ofisinde fark ettiği yarasa istilasını kaydederek TikTok’ta paylaştı. Yüzlerce yarasa, pencereyle sütun arasındaki boşlukta yuva yapmıştı. Hayvanların bu boşluktan çıkış anına şahit olan kadın, paylaşımında "Yüzlerce yarasa ofis binamızın içinde yaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşım platformda 6,7 milyon izlenme, 550 bin beğeni ve 19 bin paylaşım aldı. Yorum yapan diğer TikTok kullanıcılarının ortak fikri, yarasaları sevseler de böyle bir manzara karşısında çıldırabilecekleri oldu. Olay sonrasında binadakiler, yarasaların binayı tamamen terk etmesini bekleyerek hayvan kontrol ekiplerini çağırdı. Daha sonra bu boşluk, yarasaların bir daha girememesi için dolduruldu. Kraliyet Kuşları Koruma Derneği ise genelde yarasaların binalara zarar vermediğini, ses yapmadığını, koku bırakmadığını ve avlarını binalara getirmediğini ifade etti.