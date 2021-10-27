Yargıtay, internette işlenen hakaret ve benzeri suçlar işleyen kişiler ile birlikte, internete bağlanılan hattın sahiplerinin de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kişilerin cezai anlamda masumiyetlerini ispatlamaları gerekiyor.

Hepimiz bazen evimize gelen bir misafirle, bazen alt komşumuzla ya da gerekli anlarda mobil internetlerimizin şifrelerini arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ancak Yargıtay'dan gelen yeni bir karar, bu alışkanlığımızı gözden geçirmemize sebep olacak gibi görünüyor.

TRT Haber'den Birgül Yazıcı'nın haberine göre, internette işlenen suçlarla ilgili Yargıtay oldukça dikkat çeken bir karar aldı. Hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte kullanılan cihazın internete bağlandığı internet hattının sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi.

Masumiyetin ispatlanması gerekiyor:

Bu karara göre diyelim ki bir arkadaşınızla internet şifrenizi paylaştınız ve o da internet üzerinden bir hakaret ya da herhangi bir suç işledi. Bu senaryoda internet hattının sahibi siz olduğunuz için siz de suçu işleyen kişi ile birlikte 'sorumlu' tutuluyorsunuz.

Durumu açıklayan Avukat Emel Özbek, "Yargıtay verdiği son kararda hem IP adresinin sahibini hem de kullanan kişiyi birlikte müşterek sorumlu tuttu. Cezai anlamda ise masumiyetinizi ispatlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yani böyle bir durumda, söz konusu manevi tazminat cezasını ödememek ya da herhangi bir cezayla karşılaşmamak için masum olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor.