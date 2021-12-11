Yas Marina'daki Sıralama Turlarını Verstappen Önde Tamamladı

Formula 1’de pazar günü gerçekleştirilecek olan şampiyonluk yarışına ilk sırada başlayacak olan pilotun belirleneceği sıralama turlarında pole pozisyonunu Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1’de şampiyonluk heyecanı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi şehrindeki Yas Marina Pisti’nde devam ediyor. 28 Mart’da Bahreyn’de başlayan Formula 1 heyecanı, 22. yarış olan Yas Marina ile sona erecek ve şampiyon belli olacak.

Bilindiği üzere Formula 1’de hem Verstappen hem de Hamilton’ın şampiyon olabilmesi için yarışı birbirlerinin önünde tamamlaması yeterli olacak. Nitekim her iki pilotun da yarış dışı kalması halinde (FIA’nın ceza vermemesi durumunda) galibiyet sayısından ötürü Max Verstappen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. İşte sezonun şampiyonunu belirleyecek olan Yas Marina Yarışı’ndan önce hafta boyunca yaşanan gelişmeler...

Pistin yenilenmiş hali Mercedes’e gülümsüyor

Birçok kişi Yas Marina’nın yenilenen haliyle adeta bir Mercedes pistine dönüştüğünü ifade ediyor. Lewis Hamilton da yaptığı açıklamada pistin yeni halinin çok daha eğlenceli olduğunu açıkladı.

Masi, puan silmekten çekinmeyeceğini açıkladı

Masi'nin açıklamasından sonra centilmenlik açıklamaları yapan Mercedes ve Red Bull takım patronları

F1 taraftarlarının akıllarına pazar günkü yarışta Verstappen’in şampiyon olmak için kasıtlı olarak Hamilton’a çarpabileceği fikri geliyor olabilir. Bazı F1 taraftarları bunun mümkün olabileceğini söylese de, kasıtlı bir çarpışma olması halinde hem Verstappen hem de Red Bull için ödemesi zor bir fatura çıkabilir.

Nitekim bu iddialardan ötürü Şampiyona Direktörü Michael Masi de sportmenliğe aykırı bir hareket olması durumunda “puan silme cezasını” kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Hamilton kınama cezası alırsa işin rengi değişebilir

Suudi Arabistan’da yaşanan Nikita Mazepin olayı ile ikinci kez kınama cezası alan Lewis Hamilton, Yas Marina’da herhangi bir şekilde kınama cezası alırsa; kendisini 3. kınama cezasından ötürü 10 sıralık bir grid cezası bekliyor olacak.

Yas Marina’da özel anlar

McLaren takımı, Yas Marina’ya özel bir tasarım ile yarışacak. Bu özel tasarımın “Driven by Change” kampanyası ile oluşturulduğu açıklandı.

Williams’ın Britanyalı pilotu George Russsel, gelecek sene için Mercedes ile sözleşme imzalamıştı. Bu yarış Valtteri Bottas’ın Mercedes ile ve George Russell’ın da Willams ile son yarışı olacak. Yaşlı Kurt Kimi Räikkönen’in ise F1’deki son yarışı olacak.

Ayrıca Räikkönen’in son yarışı olmasından ötürü takım arkadaşı Antonio Giovinazzi özel bir kaskla yarışacak. Kaskın tasarımında Kimi’nin 2007 yılında yaşadığı şampiyonluk döneminde kullandığı kask tasarımına göndermeler yapıldı ve Thanks Kimi (Teşekkürler Kimi) yazısı eklendi.

Antrenman turları 1. seans

Özel tasarım McLaren aracı

Yas Marina’daki ilk antrenman seansını Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen önde tamamladı. Sıralamayı Bottas, Hamilton ve Perez takip ederken; Sainz’ın birkaç blokajı dışında seansta kayda değer bir olay yaşanmadı.

Antrenman turları 2. seans

Antrenman bölümünün 2. seansını Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamlarken; ilk beş sırayı Ocon, Bottas, Verstappen ve Perez tamamladı.

Antrenman turları 3. seans

Yas Marina’daki son antrenman seansını yine Lewis Hamilton önde tamamlarken; Verstappen, Bottas ve Perez ilk dört sırayı oluşturan isimler oldu. Bu seansta Hamilton lastik kitlenmesinden ötürü birkaç kez pist dışına taşarken; Verstappen ise denge sorunu sebebiyle arka kanat değişikliğine gitti. Tıpkı Hamilton’ın egzoz değişikliğinde olduğu gibi Verstappen de kanat değişikliğinden ötürü herhangi bir ceza almadı. Kimi Räikkönen ise bu seansta ufak çaplı bir kaza yaşadı.

Sıralama Turları 1. Seans (Q1): Yaşlı Kurt son kez sıralama turuna çıktı

Q1’de ilk dört sıra Hamilton, Bottas, Verstappen ve Perez şeklinde oluşurken; Nicholas Latifi, Williams ile son yarışına çıkan Bay Cumartesi (Russell), 20 yıllık kariyerinin son yarışına çıkan Yaşlı Kurt Kimi Räikkönen, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ilk seansta elenen isimler oldu.

Seansın bitimine 6 dk kala Mick Schumacher’in dubaya çarpması ve Lando Norris’in de teması üzerine kırmızı bayrak kararı geldi ve seansa 1 dakika ara verildi.

Sıralama Turları 2. Seans (Q2): Red Bull için kader anı

İkinci bölümde ilk iki sırayı Red Bull’lar alırken (Verstappen ve Perez); Hamilton üçüncü, Bottas ise 6. oldu. Elenen isimler ise Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi ve Vettel oldu.

Bu seansta ilk denemesinde Max Verstappen pist dışına çıktı ve lastiklerinde ciddi bir yanık bölge oluştu. Vettel ve Tsunoda da kısa süreli bir sarı bayrak görmemize neden oldular. Verstappen’in orta hamur olarak sıfır set lastiği olmadığı için Red Bull’un yanık lastiklerden sonra nasıl bir karar alacağı merakla beklendi. Kısa bir aradan sonra ise Max Verstappen sıfır set bir yumuşak lastik takarak piste yeniden çıktı. Ayrıca elenme potasında bulunan Perez de piste yumuşak lastikler ile çıktı.

Bu kararlar ile Verstappen’in yarın yarışa yumuşak lastikle başlayacağı kesinleşti. Ayrıca seansın son saniyelerinde oluşan trafikten ötürü özellikle Vettel ve Alonso sert tepkiler gösterdi.

Sıralama Turları 3. Seans (Q3): Perez, takım için kendini feda etti

Bu seansta Sergio Perez’in hava koridoru desteğiyle Max Verstappen harika bir tur atarak Lewis Hamilton’a ilk denemesinde yarım saniyeden fazla fark attı. Hamilton son denemesinde farkı 0,37 saniyeye indirse de bu yeterli olmadı ve ilk sıra Verstappen’e gitti.

Yarın TSİ 16’da başlayacak olan sezonun son yarışı ve şampiyonun belli olacağı yarışa Verstappen ilk çizgide start alırken; onu Hamilton, Norris, Perez, Sainz ve Bottas takip edecek.