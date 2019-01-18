Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, dün saat 14.00'da başlayan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu" teklifini saat 05.29'da karara bağladı.
Kabul edilen yasa ile birlikte, salon işletmecilerinin içerisinde sinema bileti barındıran promosyon, abonelik, kampanya gerçekleştirmesi resmen yasaklandı.
İşte kabul edilen yasa ile gelen düzenlemeler:
- Sinemada film öncesi reklamlar en fazla 10 dakika olmak durumunda.
- Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak.
- Kamu spotu veya devlet destekli sosyal sorumluluk projeleri bu süreye dahil edilmeyecek.
- Öğrencilere özel indirimli bilet, özel meslek gruplarına özel indirimler, halk günü gibi etkinlikler filmin yapımcısı ve dağıtımcısının beraber yapacağı sözleşmeyle belirlenecek. Bu anlaşmalar dışında promosyon veya kampanya yapılamayacak.
- Sinema biletiyle birlikte farklı bir ürün satılamayacak. Mısır, kola veya ek bir menüyle sinema bileti birleştirilemeyecek.
- Değerlendirme ve sınıflandırma dışı film yayınlayanlara 50 bin TL, fragman ve film arası sürelerine uymayan işletmecilere ise salon başına 50 bin TL ceza kesilecek.
- İlgili komisyonların kurulması sonrasında, kanun yürürlüğe girdikten 6 ay içerisinde ilgili esasların uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.
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