  • Sinemacılar ve Mars Grup Arasındaki Krizin Bedeli Ağır Oldu

Sinemacılar ve Mars Grup Arasındaki Krizin Bedeli Ağır Oldu

1 dk okuma süresi
112
21
10
5
4
2018'in son ayında patlak veren kriz, son yılların en düşük izleyici sayısının ortaya çıkmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Yılmaz Erdoğan'ın kazan kaldırması ve Türk sinemasının önemli yapımcılarının desteği ile adeta bir savaşa dönüşen Mars Grup - Sinemacılar anlaşmazlığının bedeli ağır oldu. 

Sinema biletleri üzerinden alınan bilet payı ve mısır kampanyalı bilet sorunsalı, seyirciyi de beyaz perdeden kaçırdı. 2019 yılının ilk ayı, son 7 yılın en düşük izleyici sayısına sahne oldu.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ile 1 Ocak'ta izleyiciyi beyaz perdeye çekmesi düşünülen filmlere, normal şartlarda Karakomik Filmler de eklenecekti. Ancak bu iki filmin vizyon tarihini belirsiz bir güne ertelemiş olması, gişeyi fena halde olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

2019'un ilk 10 gününde %55.5 izleyici kaybı yaşayan sinemalar, %58.8 oranında da hasılat kaybı yaşadı. 

2018 (İlk 10 Gün)

  • İzleyici Sayısı: 2.565.715 Kişi
  • Hasılat: 33.811.197 TL

2019 (İlk 10 Gün)

  • İzleyici Sayısı: 1.141.787 Kişi
  • Hasılat: 13.923.361 TL

Önümüzdeki günlerde büyük yapımcıların filmleri gişeden çekildikçe, bu rakamların daha dramatik bir hal alması da söz konusu olabilir.
İLGİLİ HABER

Komisyon, Dizi ve Sinemanın Desteklenmesi Teklifini Kabul Etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.haberturk.com/kriz-izleyiciyi-vurdu-10-gunluk-kayip-20-milyon-tl-2292379
Etiketler: sinema, mars grup
112
21
10
5
4
Emoji İle Tepki Ver
112
21
10
5
4