Sinemacılar ve Mars Grup Arasındaki Krizin Bedeli Ağır Oldu

2018'in son ayında patlak veren kriz, son yılların en düşük izleyici sayısının ortaya çıkmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Yılmaz Erdoğan'ın kazan kaldırması ve Türk sinemasının önemli yapımcılarının desteği ile adeta bir savaşa dönüşen Mars Grup - Sinemacılar anlaşmazlığının bedeli ağır oldu.

Sinema biletleri üzerinden alınan bilet payı ve mısır kampanyalı bilet sorunsalı, seyirciyi de beyaz perdeden kaçırdı. 2019 yılının ilk ayı, son 7 yılın en düşük izleyici sayısına sahne oldu.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ile 1 Ocak'ta izleyiciyi beyaz perdeye çekmesi düşünülen filmlere, normal şartlarda Karakomik Filmler de eklenecekti. Ancak bu iki filmin vizyon tarihini belirsiz bir güne ertelemiş olması, gişeyi fena halde olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

2019'un ilk 10 gününde %55.5 izleyici kaybı yaşayan sinemalar, %58.8 oranında da hasılat kaybı yaşadı.

2018 (İlk 10 Gün)

İzleyici Sayısı: 2.565.715 Kişi

Hasılat: 33.811.197 TL

2019 (İlk 10 Gün)

İzleyici Sayısı: 1.141.787 Kişi

Hasılat: 13.923.361 TL

Önümüzdeki günlerde büyük yapımcıların filmleri gişeden çekildikçe, bu rakamların daha dramatik bir hal alması da söz konusu olabilir.