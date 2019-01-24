  • iOS 12.1.3 Güncellemesi, Kritik Bir Hataya Sahip

iOS 12.1.3 Güncellemesinde, Milyonlarca iPhone Kullanıcısını Etkileyecek Bir Hata Var

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iPhone kullanıcıları tarafından çevrimiçi platformlarda rapor edilen hataya göre iOS 12.1.3 güncellemesini gerçekleştiren iPhone modelleri, hücresel veriye bağlanma konusunda sorunlar yaşıyor.

iOS 12.1.2’nin pek çok sorunu beraberinde getirmesi, Apple kullanıcılarının iOS 12.1.3 güncellemesini dört gözle beklemelerine neden olmuştu. Bu durumun farkında olan Apple da yılın ilk güncellemesi olan iOS 12.1.3’te yeni bir özellik sunmaktan ziyade mevcut sorunları gidermeye odaklanmıştı.

Görünüşe göre Apple mobil işletim sistemindeki sorunları gidermek için yayınlanan iOS 12.1.3 güncellemesi, daha büyük sorunları beraberinde getirdi. Reddit ve Twitter gibi platformlarda yaşadıkları sorunları aktaran iPhone kullanıcılarına göre iOS 12.1.3 güncellemesi yüklenen cihazlar, hücresel veri sinyalini sonlandırıyor.
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50 milyondan fazla aboneye sahip olan ABD’li operatör Sprint, iPhone X, Xs, Xs Max ve XR kullanıcılarını iOS 12.1.3 güncellemesinin ardından ağ sorunları yaşayabilecekleri konusunda uyardı. Fakat bazı AT&T aboneleri de benzer sorunları yaşadıklarını rapor ettiler. Sorunun ABD dışındaki iPhone’larda da baş gösterip göstermediği şu an için bilinmiyor ancak sorunun küresel çapta olması, Apple’ı oldukça zor duruma düşürebilir.
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Kaynak : https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2019/01/23/apple-ios-12-1-3-iphone-upgrade-4g-xs-max-xr-cellular-data-problem/#2b682d3e258c
Etiketler: apple, iOS 12
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