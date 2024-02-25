Webtekno olarak, günlerin güneşin sıcak enerjisiyle dolup taştığı, keyifli anların bolca yaşandığı yaz aylarında işinizi kolaylaştıracak ürünleri sizler için derledik.

Sıcak yaz ayları şüphesiz ki çoğu kişinin favorisi. Sokakların dolup taştığı, serinlemek için insanların kendilerini deniz kıyılarına attığı bu renkli yaz aylarında, hele ki şehirdeyseniz sıcaklar bazen oldukça bunaltıcı olabiliyor.

Listemizde yer verdiğimiz, yaz aylarında günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bu basit ve etkili ürünler, sıcak günlerin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak.

Bunaltıcı yaz sıcaklarına karşı alınabilecek en iyi yöntem: Regal Inverter Klima

Sıcak yaz günlerinde en sadık dostunuz olacak olan Regal 12000 BTU/H R32 Inverter klima, farklı hava koşullarında odaların sıcaklığını ideal seviyede tutma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Hızlı ısıtma ve soğutma özelliği, zamandan ve enerjiden tasarruf etmemize olanak sağlıyor ve de uzun ömürlü kullanım ve düşük ses seviyesinde çalışma özellikleriyle günlük yaşantımıza konfor katarken, dış etkenlere ve kirlenmeye karşı dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor.

Fiyat performans ürünü olarak nitelendirebileceğimiz bir ürün olmasının yanı sıra sahip olduğu çeşitli modları ile ihtiyaca yönelik modu seçme imkânı sunuyor. Tasarruf modu, turbo modu ve uyku modu gibi özellikleriyle enerji tüketimini azaltan bu klima, ortamı ferahlatan nem alma fonksiyonuna da sahip.

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Serinlemek için daha uygun fiyatlı bir alternatif arayanlara: Altus Vantilatör

Yazın kavurucu sıcaklarında serinlemek için uygun fiyatlı ve taşınabilir bir alternatif olan Altus marka vantilatör, 5 kollu pervanesi ve 50W güç kapasitesiyle tam bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Yüksekliği ayarlanabilen ve 46 cm çapında olan bu ürün uzaktan kumandayla da kontrol edilebiliyor.

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Sıcaklardan bilgisayarınızı da korumak için: Rampage Notebook Soğutucu Stand

Rampage AD-RC4 notebook soğutucu stand, sahip olduğu. 125 mm ve 70 mm boyutlarında 4 adet fan sayesinde, sıcak yaz günlerinde ısınma problemi olan cihazınızın imdadına yetişecek. Ayrıca USB ile çalışan bu ürün, 15.6 inç ve 17.3 inç boyutlarında bilgisayarlara uyum sağlayacak geniş bir yüzeye sahip.

Kırmızı ledli şık tasarımı ve kademeli olarak ayarlanabilen yükseklik ayarı da fonksiyonel ve konforlu bir kullanım imkânı sunuyor. Ek olarak, bu ürün sessiz çalışmasıyla da öne çıkıyor.

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Keyifli tatil yolculuklarında en yakın arkadaşınız olacak: Beko Araç Buzdolabı

25 litre kapasiteye sahip olan Beko araç buzdolabı, gürültüsüz soğutma ve ısıtma özelliğine sahip. Soğutmanın yanında ısıtma özelliğinin de olması ile öne çıkan bu ürün hem sıcak yaz aylarında hem de soğuk kış aylarında uzun yolculuklarınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

Ayrıca her giriş için ürün yanında ayrı kablosu verilen bu ürün, evlerde ve kamp alanlarında, çakmak girişi sayesinde arabada ve de USB girişi sayesinde taşınabilir şarj cihazlarıyla da kullanılabilir.

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Sıcak yaz günlerini dışarıda konfordan da ödün vermeden geçirmek için: Nurgaz Campout Katlanır Sandalye

110 x 75 cm boyutlarında olan Nurgaz katlanır sandalye, sahip olduğu yüksek sırt kısmı ve boyun yastığıyla klasik katlanır sandalyelere kıyasla çok daha konforlu bir deneyim sunmaya odaklanıyor.

Sağlam ve hafif alüminyum gövdesi ile rahat taşınabilir ve uzun ömürlü bir katlanır sandalye alternatifi olan bu ürün, siz de yaz aylarında sahile ya da kampa kaçanlardansanız en çok kullanacağınız ürünlerden olabilir.

Her iki kolda da bardaklığı bulunuyor ve 3 kademeli olarak ayarlanabilir oturma pozisyonu ile rahat edeceğiniz konumu seçtikten sonra, geriye sırtınızı yaslayıp anın tadını çıkartmak kalacak.

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İçeceğini alıp kendini dışarıya atmak isteyenlere: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Özellikle dışarıda çok zaman geçiriyorsanız, her türlü alanda kullanılabilen ikonik Stanley termos sıcak yaz ayarında eliniz ayağınız olmaya aday.

Paslanmaz çelikten üretilen ve 1.4 litre kapasitesi olan bu termos, tam 35 saate kadar içeceğinizi sıcak ya da soğuk tutma özelliğine sahip.

Ayrıca, sızdırma yapmayan vakumlu kapağı ile “Acaba dökülmüş müdür?” sorusunu akıllardan sonsuza kadar silen bu ürün, ömür boyu garantiye sahip!

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Keyifli yaz günlerinde dışarıda vakit geçirirken şarj sorunu yaşamamak için: Xiaomi Redmi Powerbank

Şık bir tasarıma sahip olan bu powerbank, aynı anda iki cihazın şarj edilmesine olanak sağlayan çift USB girişine sahip. Ayrıca hem Micro-USB hem de Type-C girişi olması sayesinde istenilen kablo ile istenilen cihazın şarj edilmesi de mümkün.

18W’a kadar olan güç girişi ile hızlı şarj etme özelliğine sahip olan Xiomi powerbank, 20.000 mAh kapasiteye sahip ve telefonun türüne göre değişmekle birlikte kapalı bir telefonu 3 kez tam şarj edebilir.

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Yazın keyfini müzikle çıkarmak isteyenlere: JBL Clip 4 Taşınabilir Hoparlör

Çeşitli renk seçenekleriyle karşımıza çıkan JBL Clip 4 tasarımı sayesinde en kullanışlı bluetooth özellikli hoparlörler arasında yerini alıyor. JBL Pro Sound ses kalitesine sahip olmasıyla da yüksek kaliteli müzik deneyimi sunuyor.

Ayrıca, su ve toz geçirmeyen bu ürün, 10 saat pil ömrüne sahip.

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