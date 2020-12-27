"Yazılım Öğrenmek İçin Kullandığım 4 Platform"

Merhaba Webtekno okuyucuları, ben Taha. Bu hafta sizlerle sizlerle yazılım öğrenirken kullandığım 4 platformu paylaşacağım. Yaşınız kaç olursa olsun bu platformları kullanarak kendinizi yazılım konusunda geliştirebilirsiniz.

Herkese yeniden merhaba. Öncelikle geçtiğimiz hafta yayınladığım "11 Yaşında 4 Programlama Dilini Nasıl Öğrendim?" yazıma gelen olumlu yorumları için herkese teşekkür ederim. Umarım programcılığa hevesli arkadaşlarım ve aileleri için bir faydam dokunmuştur.

Bu hafta ise sizlere yazılım öğrenirken kullandığım platformları aktarmak istiyorum. Kişisel bir liste olacağı için benzer platformları daha önce bazı listelerde görmüş olabilirsiniz. Bu nedenle öne çıkan özellikleri ile anlatmaya çalışacağım. Aralarında hem ücretli hem de ücretsiz olanlar da var. Siz de birini seçip yazılım konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Önerileriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.

Ücretsiz eğitim videoları için YouTube kullanıyorum:

Aslında YouTube eğitici yönüyle de çeşitli seçenekler sunan bir yer. Yönelmek istediğiniz yazılım konularında aramalara yaparak güncel kurslara ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz. Yazılım öğrenmeye başladığım ilk zamanlarda YouTube'da ücretsiz eğitim yayınlayan kanallar çok işime yaramıştı. Kendilerine teşekkür ederim. Takip ettiğim bazı YouTube kanalları ise Selman Kahya ve Yazılım Bilimi.

Yapboz ile kodlama öğrenmek için Code.org kullanıyorum:

Bu siteyi okuldaki öğretmenim sayesinde öğrendim. Yapboz oyunları ile kodlamayı öğreten bir site. Hem de en alt seviyeden öğretmeye başladığı için düzenli kullanırsanız kendinizi gelirtirebilirsiniz. Merakı olan herkes bu site ile kodlama yapabilir.

Linux dersi için Udemy'den eğitim alıyorum. Şimdiye kadar memnunum:

Türkçe yazılım eğitimi için Udemy üzerinden ücretli veya ücretsiz kurslara başvurup ders alabiliyorsunuz. Daha önce Webtekno YouTube kanalında da Udemy eğitimleri hakkında pek çok video yayınlanmıştı. Ben de Linux derslerini Udemy'deki kurslardan almaya başladım. Şimdiye kadar memnun olduğum için listeye eklemek istedim. Ayrıca daha önce Webtekno'dan Berkay ağabeyin yazdığı ücretsiz yazılım kursları yazısına da göz atabilirsiniz.

Basit oyunlar ve animasyonlar yapmak için Scratch çok eğlenceli:

Amerika'daki MIT tarafından kurulan bir internet sitesi. Hem öğrenciler hem de ailelerine yönelik eğitimler var. Uygulamalı dersler arıyorsanız en eğlenceli sitelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Kodlayarak yaptığınız animasyonları, oyunları ve basit uygulamaları tüm dünya ile paylaşabiliyorsunuz. Hepsi ücretsiz ve Türkçe.

Eğer sizin de yazılım öğrenmek için kullandığınız platformlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gelen olumlu yorumlar için tekrar teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta için içerik önerilerinizi de bekliyorum. Kendinize iyi bakın.