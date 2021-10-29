Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, Banabi hizmeti üzerinden bir kampanya başlattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak başlatılan kampanya kapsamında Banabi'den alışveriş yapan müşterilere, Nutuk hediye ediliyor.

Türkiye'nin en popüler online yemek sipariş platformlarından Yemeksepeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın şanına yakışır bir kampanya başlattı. Yemeksepeti'nin Banabi hizmeti üzerinden başlatılan kampanya kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk, müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.

Yemeksepeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda; "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tutulan ışık, Nutuk, Ulu Önderimizin 1927’de TBMM kürsüsünde okuduğu özgün haliyle, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Yemeksepeti Banabi siparişinizle sizlerle buluşuyor." ifadelerine yer verildi. Peki Yemeksepeti'nin bu özel kampanyasına katılmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor?

Hediye Nutuk'lar, sahiplerine ulaşmaya başladı

Yemeksepeti'nin Twitter'da yaptığı paylaşımlara baktığımızda, bazı müşterilerin Nutuk kitabını teslim almaya başladıklarını görüyoruz. Üstelik bu kampanya, müşterileri fazlasıyla memnun etmiş durumda. İşte bir kullanıcının konuyla ilgili yaptığı paylaşım;

Yemeksepeti Banabi'den Nutuk kazanmak için yapmanız gerekenler şöyle

Yemeksepeti'nin 29 Ekim'e özel kampanyasına katılabilmek için yapmanız gereken özel bir şey bulunmuyor. Yemeksepeti uygulamasından Banabi hizmetine giriş yaptıktan sonra ihtiyacınız olan ürünleri sepetinize ekleyin. Ek olarak Nutuk kitabını da sepetinize ekleyin. Banabi yetkilileri, siparişinizle birlikte Nutuk'u tamamen ücretsiz bir şekilde tarafınıza ulaştıracaktır.

Yemeksepeti'nin kampanya ile ilgili başka bir paylaşımında ise "Tarihi anlamak, yorumlamak isteyen herkes için bir rehber, bir başucu kitabı olan Nutuk, sipariş aşamasında sepetine ekleyen kullanıcılarımıza Yemeksepeti Banabi'nin hediyesidir." denildi.