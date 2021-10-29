Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir doodle hazırladı. İlk meclis binası ve kırmızı ile beyaza renklere yer verilen doodle, kullanıcıları Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin arama sonuçlarına götürüyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Aslına bakacak olursak, 29 Ekim yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça önemli bir gün. Zira tam 98 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki ülkemiz, tüm dünyaya gerçek anlamda diz çöktürdü. Yurdun işgal edilen her karış toprağını kurtarmayı başaran şanlı ordumuz, bunun en büyük hediyesi olan Cumhuriyet'i bizlere armağan etti.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, bugün tüm Türkiye'de kutlanacak. Milyonlar, bayrağımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetini bir kez daha gösterecek. İşte bu özel günde, Türkiye Cumhuriyeti fertlerinin haklı gurur ve sevincini paylaşan bir şirket de var. Tahmin edebileceğiniz üzere Google. Şirket, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönünümünü özel bir doodle ile kutluyor.

İşte Google'ın hazırladığı Cumhuriyet Bayramı doodle'ı

Google'ın Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı doodle'da, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını görüyoruz. Binanın üzerine yerleştirilmiş bayrak ve şanlı Türk Bayrağı'nın renklerini oluşturulan kırmızı ile beyaz da Google ibaresine hayat veriyor.

Google'ın hazırladığı doodle'a tıkladığınızda, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili arama sonuçlarına ulaşıyorsunuz. Bu özel gün için hazırlanmış Vikipedi sayfası, haberler ve Twitter'da yapılmış bazı paylaşımlar da yine bu sayfada karşınıza çıkıyor. Ayrıca yine kırmızı ile beyaz renklerin kullanıldığı konfeti efekti de Google'ın Cumhuriyet Bayramı arama sonuçları sayfasında bizleri karşılıyor.

Bizler de Webtekno ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bu ülke için canını, kanını vermiş olan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz...