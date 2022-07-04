Geçtiğimiz haftalarda yeni bir tasarıma geçiş yapan Yemeksepeti hakkında bugün bir restoran sahibinden çarpıcı bir iddia geldi. Twitter'da paylaşım yapan restoran sahibi, bir sorun sonrasında Yemeksepeti'ne hem restoran sahibi, hem de müşteri sıfatıyla ulaştı. İddiaya göre Yemeksepeti, müşteriye farklı, restoran sahibine farklı yanıtlar verdi.

Geçtiğimiz haftalarda yepyeni bir arayüze geçiş yapan Yemeksepeti, güncellemeden bu yana hem müşteri hem de restoran sahiplerinin yaşadığı sorunlarla gündem olmaya devam ediyor. Bu sorunlardan bir yenisiyse Twitter’da restoran sahibi Yiğit Can Akkor tarafından paylaşıldı.

Akkor, yaptığı paylaşımda yaşadığı bir sorunu ve sorunu bildirmesinin ardından karşılaştıklarına yer verdi. Pazartesi günü restoranının hizmet vermediğini belirten Akkor’un karşılaştığı ilk sorun, restoran kapalı olmasına rağmen sipariş verebilmesiydi. Akkor, süreci şu şekilde aktardı:

"Yemeksepeti, teknik sorunlar için restoranları suçluyor"

Akkor, bu sorunu yaşadıktan sonra Yemeksepeti’ne ‘sipariş veren’ olarak ulaşmaya çalışıyor. Sonrasındaysa Yemeksepeti, restoran sahibinden bilgi almak için Akkor’a geri dönüyor. Akkor, restoranın pazartesi günleri kapalı olduğunu ve yeni sisteme geçildiğinden beri Yemeksepeti’nde bu konuda sorun yaşadıklarını belirtiyor. Sonrasındaysa Yemeksepeti’ne şu talepte bulunuyor:

Yemeksepeti, Akkor’dan restoran sahibi olarak bilgi aldıktan sonra, Akkor’un sipariş veren olarak yaptığı talebe geri dönüyor. Yemeksepeti’nin müşteri sıfatındaki Akkor’a yaptığı geri bildirim ise “Restoran siparişinizi teknik bir sorundan dolayı iptal etti” oluyor. Akkor, bunun üzerine Yemeksepeti yetkilisine “Restorana sipariş ulaşmış ve bir şekilde yollayamadıkları için restoran tarafından bir iptal mi var?” sorusunu yöneltiyor.

Bu soruya Yemeksepeti verilen cevap da yine Akkor’un restoran sahibi olarak yaptığı talebin tersine “Evet, restoran siparişinizi iptal etti.” oluyor. Tüm bunların ardından yine müşteri olarak ulaşan Akkor’a yapılan bir diğer geri dönüş ise şöyle oluyor:

Akkor’un paylaşımının altında bir başka restoran sahibi de şikâyetlerini dile getirdi:

Akkor’un paylaşımının ardından bir başka restoran sahibi daha yaşadıklarını paylaştı. Aytuğ Öner isimli restoran sahibi, paylaşımında Vale kuryelerinin siparişi almaya geç geldiklerini, bu süreçte müşteri siparişi geç kalınması nedeniyle iptal etmek istediğindeyse Yemeksepeti’nin restoranı suçladığını öne sürüyor. Öner’in paylaşımları da şu şekilde: