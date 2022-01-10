Yeni 20 TL'lik Banknotlar Tedavüle Girdi: Peki Ne Değişti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yayımlanan Resmî Gazete'de 6. tertip 20 TL banknotların tedavüle gireceğini açıkladı. Yeni banknotlarda yalnızca ufak bir değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yayımlanan Resmî Gazete’de yer verdiği ilan ile birlikte yeni 20 Türk Lirası banknotlarının tedavüle gireceğini açıkladı. “E9 Emisyon Grubu Vı. Tertip 20 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyuru” başlığıyla yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre yeni banknotlarda yalnızca ufak bir değişiklik yapılacak.

5. Tertip olan ve 29 Eylül 2021’de dolaşıma çıkan 20 TL’lik banknotlar, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Semih Tümen’in imzalarını taşıyordu. Yeni yayımlanan duyuruyla birlikte bu banknotların değişeceği ve imzaların güncelleneceği açıklandı. Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısının yerine yeni Başkan Yardımcısının imzası eklendi:

“Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.”

Yeni 20 TL’lik banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2., 3., 4. ve 5. tertip banknotlarla tamamen aynı olacağı açıklandı. Altı tertip banknotların birlikte tedavül edileceği belirtilirken, 6. tertip 20 TL’lik banknotların 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren, yani bugün tedavüle verileceği açıklandı.

20 TL'lik banknot, bugüne kadar şöyle görünüyordu