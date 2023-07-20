Retro otomobiller üreten Mitsuoka, 2024 model Himiko'yu tanıttı. Araç 2024 model olsa da tasarımı ile klasik İngiliz spor otomobillerine benziyor.

Japonya'da 1968'li yıllardan beri hizmet veren ancak bugün bile retro tasarımlara sahip spor otomobiller üreten Mitsuoka, düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobili Himiko'yu tanıttı. 7 farklı renk seçeneğine sahip olacak olan otomobil, sadece 10 adet üretilecek. Gelin hep birlikte, 2024 model olarak lanse edilmesine rağmen ultra retro görünüme sahip olan bu etkileyici otomobile yakından bakalım.

Klasik İngiliz spor otomobillerini bilirsiniz. Uzun bir burun, açılabilir tavan ve iki koltuklu yapı, bu otomobillerde vazgeçilmezdir. 2024 model Mitsuoka Himiko'da da bu geleneksel tasarım dilinin benimsendiğini görüyoruz. 4580 mm uzunluk, 1740 mm genişlik ve 1235 mm yükseklik değerlerine sahip olan otomobil, her detayı ile kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda 2024 Mitsuoka Himiko

Aracın ön kısmındaki klasik tasarım dili, arka kısmında da kendisini göstermeyi başarıyor. Bu bağlamda; dörtlü bağımsız arka aydınlatma ve kavisli yapı, aracı bu döneme ait değilmiş gibi gösteriyor. Klasik otomobil tutkunları bu araca hayran kalacaklar gibi görünüyor.

2024 model Mitsuoka Himiko, sadece dış kısımda retro değil. Aracın iç kısmına baktığımızda, analog gösterge panelini görüyoruz. Orta konsola yerleştirilen bilgi-eğlence ekranı ise CD/DVD oynatma desteğine sahip. Tabi hala CD veya DVD kullanan var mı bilmiyoruz... Bu arada; aracın günümüz teknolojileriyle de donatıldığını, bu bağlamda; ısıtmalı koltuklar, hız sabitleme sistemi, trafik işareti tanıma ve navigasyon gibi özelliklerin de bu otomobilde bulunduğunu söyleyelim.

2024 Mitsuoka Himiko'da 1.5 litrelik benzinli bir motor bulunuyor. Bu motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Zaten 10 adet üretilecek otomobil için bundan başka bir motor ve şanzıman seçeneği sunulmayacak.

Mitsuoka, yeni otomobilinin 49 bin dolar karşılığında satın alınabileceğini açıkladı. Tüketicinin tercih edeceği renk değiştikçe, ödenecek tutar da değişecek. Aracın Japonya dışında herhangi bir ülkeye ulaşması beklenmiyor.