Gözlerimiz, online alışveriş yaparken bir ürünün hem aynı hem de başka sitelerde farklı fiyatlarda olduğunu da gördü. Örneğin bir site %30 indirim yaparken, diğerinde neredeyse iki katına satılıyor.

"Bu nasıl mümkün?" diye düşünmüşsünüzdür. Belki bir siteye tam siparişinizi verecekken başka bir sitede o ürünün daha ucuza satıldığını fark etmişsinizdir. Ya da hemen aşağıda önerilerde aynı ürünü başka fiyata gördünüz.

Peki, bu fiyat farklılıklarının ardında neler var? Kandırmak ayıp olmuyor mu?

Dinamik fiyatlandırma

Aynı sitede bir ürünün fiyatı, talebe ve kullanıcının geçmişteki davranışlarına göre değişebiliyor. Bu dinamik fiyatlandırma stratejisi; sitelerin stok durumu, saat, talep yoğunluğu veya özel kullanıcı profilleri gibi faktörlere göre fiyatları anlık olarak güncellemesine olanak tanıyor.

Özellikle uçak biletlerinde veya otel rezervasyonlarında sıkça karşılaşılan bu yöntem, alışveriş sırasında aynı ürünü farklı zamanlarda farklı fiyatlarla görmemize neden olabiliyor​.

Kullanıcı segmentasyonu

Bazı e-ticaret platformları, kullanıcıları belirli segmentlere ayırarak farklı fiyatlar gösterebiliyor. Siteye yeni giren bir kullanıcıya indirimli bir fiyat sunulurken, daha önce aynı ürüne bakan veya sepete ekleyen bir kullanıcıya daha yüksek bir fiyat gösterilebiliyor.

Bu stratejisi ise sitelerin kullanıcı geçmişi ve alışveriş davranışları üzerinden kişiselleştirilmiş fiyatlar sunmasına olanak tanıyor​.

Çerezler (cookies) ve kişiselleştirilmiş fiyatlandırma

Çerezler, kullanıcıların site üzerindeki davranışlarını izleyerek, daha önce hangi ürünlere baktıkları, hangi fiyat aralıklarında alışveriş yaptıkları gibi verileri topluyor. Bu bilgiler de kullanıcılara kişiselleştirilmiş fiyatlandırma sunmak için kullanılıyor.

Bir kullanıcı belirli bir ürünle uzun süre ilgilendiğinde, fiyatın artması gibi bir durumla karşılaşabiliyor. Böylece site, kullanıcıyı bir satın alma kararı almaya zorlamaya çalışıyor​.

Bölgesel fiyatlandırma (IP adresine göre fiyat değişimi)

Aynı sitede farklı bölge veya ülkelerden giren kullanıcılara farklı fiyatlar da gösterilebiliyor. Bu da IP adresine dayalı olarak yapılan bölgesel fiyatlandırma.

Bazı siteler, farklı ülkelerdeki kullanıcılarına o bölgedeki vergi ve döviz kuruna göre fiyatlandırma yapıyor. Ancak bu strateji aynı ülke içinde bile uygulanabiliyor ve kullanıcılar bulunduğu bölgeye göre farklı fiyatlarla karşılaşabilir​.

Promosyonlar ve üyelik fiyatlandırması

Aynı sitede bazı kullanıcılar, belirli promosyonlar veya üyelik avantajlarına bağlı olarak farklı fiyatlar görebiliyor. Örneğin, premium üyelik sahibi bir kullanıcı, bir ürünü indirimli fiyatla görürken normal kullanıcıya bu indirim gösterilmeyebiliyor.

Ayrıca siteye ilk kez giren kullanıcılar veya belirli bir reklam kampanyasından gelenler de özel indirimlerden faydalanabiliyor.

Ne yapacağız?

Tüm bu stratejiler, sitelerin kâr marjlarını maksimize etme ve kullanıcıyı hızlıca satın almaya teşvik etme amacı taşıyor. Bu nedenle, alışveriş yaparken çerezleri temizlemek veya farklı cihazlardan fiyat kontrolü yapmak gibi stratejilerle daha iyi fiyatlar bulmanız mümkün olabilir.

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