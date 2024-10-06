Opel, Combo modelinin yeni elektrikli versiyonunu Türkiye'de resmen satışa sundu. Hafif ticari tipindeki araç, dikkat çeken özelliklere sahip.

Türkiye’de en popüler otomobil markalarından biri olan Opel, düzenli olarak yeni modellerini ülkemize getiriyordu. Tabii ki şirketin elektrikli araçları da bunlar arasındaydı. Şimdi ise şirket, yeni Combo Elektrik’i ülkemizde satışa sundu.

Yeni Combo, tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkıyor. Hafif ticari tipindeki araç, hem aileler hem de iş odaklı kullanımlar için oldukça ideal. Opel’ın marka diline uygun sade ve dikkat çeken tasarımı, LED Matrix farları, 16 inçlik jantlar yeni Combo’nun göze ilk özellikleri.

İşte karşınızda yeni Combo Elektrik

Yeni Combo, Edition donanım seviyesi ile tek versiyon olarak ülkemizde satışa sunuldu. Ayrıca mavi ve yeşil olmak üzere 2 yeni ek renk seçeneği de var. Karartılmış camlı bagaj kapısı ve arka camlar da modelle birlikte sunuluyor.

Combo Elektrik, teknik tarafta da öne çıkan detaylarla geliyor. Gelen bilgilere göre yeni Combo, 136 beygir gücü (100kW) ve 270 tork üreten elektrikli motora sahip. Ulaşabildiği en yüksek hız ise 135 km/sa. Her biri farklı amaca hizmet eden Eco, Normal ve Power olmak üzere 3 farklı sürüş modu da sürücülere sunuluyor.

Opel tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Combo, tek şarjla 346 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Eco modda kullanıldığında ise bu miktar 458 km’ye kadar yükselebiliyor. Bu menzil, yüksek veri ısı pompası sayesinde ortaya çıkıyor. Aracın 100 kW hızlı şarj istasyonunda 30 dakikada %80 şarja ulaşabildiği de eklenmiş.

Son olarak iç mekâna geldiğimizde yine sade bir tasarımla karşılaşıyoruz. Burada 10 inç boyutunda bir bilgi eğlence ekranı var.

Yeni Combo Elektrik Türkiye fiyatı