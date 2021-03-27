Yeni iPad Pro'larda Kullanılacak A14X İşlemcisi Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki haftalarda tanıtılacak yeni iPad Pro modellerine güç vermesi beklenen A14X işlemcisi, iOS 14.5 betada ortaya çıktı. M1 tabanlı olacağı söylenen işlemcinin, önceki nesle kıyasla önemli güç artışlarıyla gelmesi bekleniyor.

Cupertino merkezli teknoloji firması Apple'ın önümüzdeki nisan ayında yeni iPad Pro modellerini piyasaya süreceği bir tanıtım etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Şirket yeni modeller üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bugün ise 2021 iPad Pro'larda kullanılması beklenen A14X işlemcisi ortaya çıktı.

9to5Mac'e göre iOS 14.5 betada, kod adı "13G" olan yeni Apple A14X yongasına referanslar bulunuyor. Kaynaklar, A14X'in ilk Silicon Mac'lerde kullanılan Apple M1 çipinin kod adı olan T8103'e dayandığına dair kanıtlar bulduklarını da belirtiyor. Bu da yeni nesil iPad Pro'nun M1 yongasına eş değer güncellenmiş bir işlemciye sahip olacağını iddia eden önceki Bloomberg raporunu doğruluyor.

Yeni nesil iPad Pro'ların kod adları da ortaya çıktı:

Bilmeyenler için Apple, ezber bozan bir mimariye sahip olan M1 yongalarını geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürmüştü. 9to5Mac, bu yeni M1 tabanlı A14X yongasının Apple'ın yeni nesil iPad Pro modellerine yönelik olduğunu ve yonganın varlığının iOS 14.5 ile birlikte doğrulanmış olduğunu belirtiyor.

Yayınlanan raporda ayrıca yeni iPad Pro modellerinin kod adları da yer aldı. Buna göre yeni modeller J517, J518, J522 ve J523 kod adlarına sahip. iPad Pro modelleriyle ilgili diğer söylentiler arasında mini LED ekran, daha ince bir tasarım, LiDAR tarayıcı ve 5G desteği yer alıyor.

Apple'ın önümüzdeki nisan ayında yeni bir tanıtım etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Henüz etkinliğe dair resmi kaynaklardan bir doğrulama gelmese de yeni nesil iPad Pro'nun da bu etkinlik kapsamında tanıtılmasını bekleyebiliriz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.