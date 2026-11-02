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Yeni OLED iPad mini'nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu

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Apple, OLED ekranlı yeni iPad mini'nin batarya kapasitesini açıkladı. Batarya küçülmesine rağmen pil ömrü azalmadı. Peki nasıl?

Yeni OLED iPad mini'nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta yepyeni ürünlerinin lansmanlarını gerçekleştirmişti. Bunlardan biri de yenilenen iPad mini modeliydi. Cihaz, OLED ekranlı olmasıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak bazı özellikleri belli değildi. Batarya da bunlardan biri.

Şimdi ise merka edilen batarya kapasitesi resmen belli oldu. ABD’li teknoloji devi, resmî olarak yayımladığı Avrupa Birliği enerji etiketi belgelerinde OLED ekranlı yeni iPad mini modelinin bataryasını açıkladı.

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Yeni OLED iPad mini'nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu
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4.900 mAh’lik bataryayla geliyor

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Paylaşılan resmi dökümana göre yeni iPad mini 8, 4.900 mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu değer, serinin bir önceki modeli olan iPad mini 7'deki 5.034 mAh kapasite ile karşılaştırıldığında küçük çaplı bir gerilemeye işaret ediyor. Watt-saat bazında incelendiğinde ise Apple'ın resmi teknik özellikleri, önceki nesildeki 19,3 Wh değerinin yeni modelde 18,9 Wh seviyesine indiğini gösteriyor.

Peki, kağıt üzerindeki bu miliamper düşüşü günlük kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacak? Apple'ın kendi resmî internet sitesinde paylaştığı kullanım verileri, her iki nesil için de birebir aynı batarya ömrü tahminlerini koruyor. Görünüşe bakılırsa Apple, bataryayı fiziksel olarak küçültürken ortaya çıkan açığı cihazın yeni bileşenleriyle telafi etmeyi başarmış. Yani herhangi bir kayıp olmayacak. Cihazda yer alan yeni nesil A20 Pro yonga setinin artırılmış güç verimliliği, bataryadaki bu hafif kapasite kaybını dengeleyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Kapasite düşüşüne rağmen pil performansının korunmasının arkasındaki bir diğer kritik mimari değişim ise ekranda yatıyor. iPad mini 8, önceki modellerin geleneksel LCD panelleri yerine 8,5 inç boyutunda yepyeni bir OLED ekran ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Bu teknolojik yapı sayesinde OLED paneller, özellikle koyu tonlu arayüz ve içeriklerin gösteriminde geleneksel LCD panellere kıyasla kayda değer bir enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Dolayısıyla A20 Pro işlemcisinin gelişmiş mimarisi ile OLED panelin düşük güç tüketimi el ele vererek, 4.900 mAh'lık bataryanın önceki neslin 5.034 mAh'lık piliyle aynı çalışma süresini sunmasına olanak tanıyor.

Bataryanın hacimsel olarak küçültülmesi, cihazın genel ergonomisine doğrudan olumlu bir katkı sunmuş. Yeni iPad mini 8, bir önceki nesle kıyasla yüzde 15 oranında daha ince ve hafif bir tasarıma sahip. Yani batarya küçülmesine rağmen herhangi bir pil ömrü kaybı yaşamıyorsunuz ve ayrıca daha hafif bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Cihazın 6 Kasım’da raflarda yer alacağını belirtelim. Türkiye fiyatları 48.999 TL’den başlıyor.

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