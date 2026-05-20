Yeni State of Play Duyuruldu: Hangi Oyunlar Tanıtılacak?

Sony, önümüzdeki ay gerçekleşecek yeni State of Play etkinliğini duyurdu. Peki etkinlik ne zaman gerçekleşecek ve hangi oyunlar tanıtılacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PS5 sahiplerinin ve oyun tutkunlarının uzun süredir yolunu gözlediği yeni State of Play etkinliğinin tarihini resmen duyurdu.

Son State of Play etkinliğinde de beklentilerin altında kalan Sony, Marvel's Wolverine'in çıkış tarihi yaklaşırken bu yeni etkinlikte oyunu daha detaylı bir şekilde görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeni State of Play'de bizleri neler bekliyor?

Sony cephesinden sızan ilk bilgilere göre gecenin en parlak yıldızı kesinlikle Marvel’s Wolverine olacak. Insomniac Games'in üzerinde titizlikle çalıştığı bu üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunundan yepyeni oynanış videoları ve detaylar ilk kez görücüye çıkacak.

Elbette etkinlik sadece bununla sınırlı değil. Sony, yayında dünyanın dört bir yanından "en iyi stüdyoların" da boy göstereceğini çıtlattı. Bu da demek oluyor ki henüz adını bile duymadığımız sürpriz duyurular ve ters köşe fragmanlar görebiliriz.

Yeni State of Play ne zaman?

Bir saatten fazla sürmesi beklenen etkinliğe dair detaylara aşağıdan ulaşabilir, hatırlatıcılarınızı kurabilirsiniz.

  • Tarih: 2 Haziran Salı
  • Saat: TSİ 00.00 (2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece)
  • Platformlar: PlayStation resmî YouTube ve Twitch kanalları

Peki sizin etkinlikten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

