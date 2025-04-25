Tesla Türkiye, uygun fiyatlı yeni Model Y'yi envanterine ekledi. Ancak bu sayfa, kısa bir süre içerisinde yayından kaldırıldı. Eldeki bilgilere göre yüzde 10 ÖTV dilimi olmayacak gibi görünüyor. Tabii söz konusu ilanda hata da olabilir...

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın yeni Model Y'si, bir süredir Türkiye'de gündemde. Zira bu aracın Launch Edition'dan daha uygun fiyatlı olan versiyonları, kısa bir süre önce seri üretime geçti. Hâl böyle olunca Türkiye'deki Tesla hayranları, uygun fiyatlı yeni Tesla Model Y'yi büyük bir heyecanla beklemeye başladılar.

Tesla, Türkiye'de uygun fiyatlı Model Y siparişlerini başlatmadı. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Tesla Türkiye'nin envanterine, uygun fiyatlı modeller girdi. Böylelikle yeni araçların fiyatları da üç aşağı beş yukarı ortaya çıkmış oldu. Tabii herhangi bir hata yok ise...

İşte kısa süreliğine envanterde kalan uygun fiyatlı yeni Model Y

Mikroblog platformu X'te paylaşımlar yapan Tesla Owners Türkiye'nin tespitine göre arkadan çekişli ve giriş seviye yeni Model Y, Türkiye'de 2 milyon 776 bin 896 TL dolaylarında satılacak. Ancak yukarıdaki ilan, yayımlandıktan çok kısa bir süre sonra kaldırıldı. Bunun nedeninin sipariş sayfasındaki bir hatadan mı yoksa farklı bir sebepten mi gerçekleştiği bilinmiyor.

Yeni Tesla Model Y ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz:

Bu arada; Türkiye'deki beklenti, yeni Tesla Model Y'nin yüzde 10 ÖTV diliminde kalması yönünde. Ancak envantere giren modelde yüzde 60 ÖTV diliminden bahsediliyor. Bu da yukarıda gördüğümüz fiyatın hatalı olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

Tesla Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinden Berk Tezveren'den açıklama:

Tesla Türkiye'nin satışlarından sorumlu üst düzey yöneticilerinden Berk Tezveren, resmî X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin bugün saat 17.00 itibarıyla Tesla Türkiye envanterine gireceği belirtildi.

Berk Tezveren'in açıklaması:

Uzun zamandır sabırla beklenen an geldi! Yeni Model Y SR RWD, bugün saat 17:00 itibariyle envanter sayfamızda satışta olacak!