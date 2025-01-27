İlk olarak Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası hangi amaçlar için kullanılacak?

İlk olarak geçtiğimiz yıl ortaya çıkan yeni R-33 trafik işareti, artık çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlandı. Kırmızı üçgen içinde yatay çizgiler ve yarım bir araç figürü bulunan bu yeni tabela, özellikle dağ yollarında sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Şehir içi otoyollarda yer almayacak olan R-33, yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin kısıtlandığı bölgelerde kullanılacak. Tabela, sürücülere dikkatli olmalarını, hız sınırlarını aşmamalarını ve görüşü artırıcı önlemler almalarını hatırlatacak.

Görüş mesafesinin az olduğu yerlerde kullanılacak

Trafik uzmanları R-33 işaretiyle karşılaşan sürücülerin kısa huzmeli farları veya gündüz farlarını açarak görüş mesafesini artırmalarını öneriyor. Sis farları ise diğer sürücüleri rahatsız etmeyecek koşullarda kullanılabilecek.

Türkiye için henüz resmî bir uygulama olmasa da Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bu tabelanın ilerleyen yıllarda Türkiye yollarında da görülebileceği belirtiliyor.

Daha önce Avrupa'dan birçok trafik tabelasını ülkemize adapte etmiştik ve bu tabelada da benzer bir adım atılma olasılığı mevcut.