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Yeni Uncharted Oyunu Geliyor: Projenin Başında Tanıdık Bir İsim Var!

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Naughty Dog'un Shaun Escayag liderliğinde yeni bir Uncharted oyunu geliştirdiği ve Nathan Drake'in de projede yer alacağı iddia edildi.

Yeni Uncharted Oyunu Geliyor: Projenin Başında Tanıdık Bir İsim Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief's End ile Nathan Drake’in macerasına veda edişimizin üzerinden geçen yılların ardından sevilen seriyi yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Stüdyo şu sıralar yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet üzerinde çalışsa da Uncharted serisini tekrar yaşatmak için kollarını sıvamış durumda.

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Yeni Uncharted Oyunu Geliyor: Projenin Başında Tanıdık Bir İsim Var!
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Yeni oyunda Nathan Drake de yer alacak

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Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Naughty Dog, tamamen yeni bir Uncharted oyunu üzerinde çalışıyor. Uncharted 4’ün sonunda Nathan Drake’in emekliye ayrılıp bir çocuk sahibi olduğunu görmüştük. Bu durum akıllara kızı Cassie’nin bayrağı devralabileceği ihtimalini getirse de henüz bu detay netleşmiş değil ancak gelen bilgiler, Nathan Drake’in ana karakter, yan karakter ya da cameo olarak kesinlikle oyunda yer alacağını gösteriyor.

Öte yandan bu projenin bir "remake" olmadığını belirtmekte fayda var. Naughty Dog geçmişte ilk Uncharted oyununun yeniden yapımı fikrini değerlendirmiş olsa da geliştirilmekte olan bu yeni oyun tamamen özgün bir yapım. Proje takvimine göre yeni Uncharted, stüdyonun Intergalactic oyunundan sonra çıkaracağı ilk yapım olacak, The Last of Us Part III ise bu projeyi takip edecek.

Yönetmen koltuğunda tanıdık bir isim var

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Yeni Uncharted projesinin yönetmen koltuğunda Shaun Escayag yer alıyor. Crystal Dynamics çatısı altında Marvel’s Avengers projesinde Kreatif Direktör olarak görev yapan Escayag, seriye hiç de yabancı değil. Kendisi daha önce Chloe Frazer’ın başrolde olduğu Uncharted: The Lost Legacy eklentisinin de yönetmenliğini üstlenmişti.

2007 yılında Uncharted: Drake’s Fortune ile başlayan seri, 2016’daki dördüncü ana oyunun ardından âdeta nadasa bırakılmıştı. 2017’deki The Lost Legacy sonrasında seri yalnızca 2022’de PC platformuna uyarlanan koleksiyon paketiyle hatırlanmıştı.

Naughty Dog’un önceliği şu an Intergalactic projesinde olduğu için bu yeni Uncharted oyununun yakın zamanda resmî olarak duyurulması beklenmiyor.

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