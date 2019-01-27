Yenilenebilir Enerji Projelerine Devlet Desteği Artıyor

Dünyada gelişmiş ülkelerin ilerleme kat ettiği yenilenebilir enerji konusunda, ülkemizde de adımlar atılıyor.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AA muhabirine verdiği röportajda, geçtiğimiz hafta mecliste ekonomik rahatlama sağlayacak düzenlemelere imza atıldığını dile getirirken, üç tane önemli kanunun da geçme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Turan, ara tatilin bitiminden sonra mecliste enerji ve maden kanununda düzenlemeyi öngören tekliflerin bulunduğunu ve bunların görüşüleceğini ifade etti. 52 maddeden oluşan teklif, 15 gün sonra mecliste görüşülecek.

Yenilenebilir Enerjiye Devlet Desteği

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan maden kanununa dair değişikliklerde yenilenebilir enerji projelerine verilecek olan destek dikkat çekiyor. Değişiklik onaylanırsa, yenilenebilir enerjiye devlet desteği limiti 500 bin liradan, 1 milyon liraya çıkacak.