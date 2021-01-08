Fiat, 3 farklı donanım seçeneğine sahip Egea ailesinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Hem tasarım hem de donanım açısından yeniliğe uğrayan Egea ailesine, bir de Egea Cross eklendi.

2015 yılında Tofaş tarafından piyasaya sürülen Fiat Egea, baştan aşağı yenilendi ve birçok yeni özellikle birlikte Türkiye’de satışa sunuldu. Daha önce hatchback, sedan ve station wagon gövdelerine sahip olan Egea, yeni model Egea Cross ile crossover sınıfında da yerini aldı. Yenilenen seri içinde sadece Egea Sedan, Hatchback ve Cross kasaları bulunuyor.

Fiat, Egea’da tasarım açısından birçok yeniliğe gitti ve sadece aracın dışında değil, iç kabinde de oldukça modern detaylara yer verdi. Yeni logo ve gövde seçeneğiyle karşımıza çıkan Fiat Egea, 4 farklı motor seçeneğiyle birlikte satışa sunuldu.

Fiat Egea'nın görünümü tamamen değişti

Egea’nın ilk dikkat çeken özelliklerinden birisi, yenilenen Fiat logosu ve ızgara olarak karşımıza çıkıyor. Genişletilmiş ızgara ve far grubuna sahip Egea ailesi, daha sportif bir görünüm kazanmış durumda.

İç kabinde yapılan bazı değişiklikler de araca hem sportif hem de modern bir görünüm katmış. Kapı içlerinin koltuk döşemeleri ile aynı renkte kullanılması ve kokpit bölümünde tezat renklerin tercih edilmesi, ortaya uyumlu ve şık bir görünümün çıkmasını sağlamış.

Yenilenen multimedya sistemi ve güvenlik önlemleri

Kokpitte kullanılan 3,5 inçlik gösterge paneli ve hemen yanında bulunan 10,25 inçlik multimedya ekranı, Egea ailesinin sürücü odaklı tasarlandığını gösteren özelliklerden sadece birkaçı olmuş. Tamamen dokunmatik multimedya ekranı, Fiat’ın ilk olarak 500 model araçlarında kullanmaya başladığı UConnect 5 multimedya sistemine sahip. Ancak her iki ekranın da Egea’nın en düşük donanımı olan Easy’de standart olarak sunulmadığını belirtelim.

Egea ailesinin sahip olduğu donanım elbette burada bitmiyor. Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, sürücünün ve araç içerisinde bulunan yolcuların deneyimini tamamen daha güvenli hale getirecek şekilde tasarlanmış.

Fiat Egea motorları, performansı ve yakıt tüketimi

Fiat Egea, 1.0 litrelik GSE T3 100 HP benzinli, 1.3 litre 95 HP ve 2 adet 1.6 litre dizel olmak üzere 4 farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Şu anda Türkiye’ye gelecek modellerin hepsi manuel vites olacak ancak marka, yılın son çeyreğinde otomatik vites seçeneğin de sunulacağını belirtti.

Fiat Egea fiyat listesi

Egea Sedan

Egea Sedan 1.4 Fire Lounge 167.900 ₺

Egea Sedan 1.4 Fire Urban 146.900 ₺

Egea Sedan 1.4 Fire Easy 130.900 ₺

Egea Sedan 1,0 Firefly Lounge 193.900 ₺

Egea Sedan 1,0 Firefly Urban 177.990 ₺

Egea Sedan 1.3 Multijet Lounge 201.900 ₺

Egea Sedan 1.3 Multijet Urban 185.900 ₺

Egea Sedan 1.3 Multijet Easy 174.900 ₺

Egea Sedan 1.6 Multijet Lounge 224.900 ₺

Egea Sedan 1.6 Multijet Urban 216.900 ₺

Egea Cross

Egea Cross 1.4 Firefly Lounge 178.900 ₺

Egea Cross 1.4 Firefly Urban 162.900 ₺

Egea Cross 1.4 Firefly Street 154.900 ₺

Egea Cross 1.0 Firefly Lounge 204.900 ₺

Egea Cross 1.4 Firefly Urban 188.900 ₺

Egea Cross 1.3 Multijet Urban 196.900 ₺

Egea Cross 1.3 Multijet Lounge 232.000 ₺

Egea Cross 1.3 Multijet Urban 216.900 ₺

Egea Hatchback