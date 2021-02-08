Kıtaların 1 Milyar Yıllık Hareketlerini Gösteren Video

Yerbilimciler, dünyanın tektonik plakalarının geçtiğimiz 1 milyar yıl boyunca nasıl hareket ettiğini gösteren bir video oluşturdu. Oluşturulan bu modelin, Dünya ile ilgili birçok sorunun cevabına ulaşmada yardımcı olacağı düşünülüyor.

Ortaokuldaki coğrafya derslerimizde dünyamızın kara parçalarını oluşturan kıtaların zaman içerisinde yer değiştirdiğini görmüştük. Yerbilimciler, Dünya'nın tektonik plakalarının geçtiğimiz bir milyar yıl boyunca kat ettiği mesafeyi kesintisiz bir şekilde videoya döktü.

SciTechDaily'de yer alan habere göre oluşturulan bu video, gezegensel yaşanabilirliği anlamak ve düşük karbonlu bir gelecek için gerekli olan kritik metal kaynakları bulmak için bilimsel bir çerçeve oluşturuyor.

1 milyar yıl boyunca kıtaların hareketini gösteren video

Araştırmanın ortak yazarı Profesör Dietmar Müller, "Ekibimiz, Dünya'nın geçtiğimiz 1 milyar yıldaki evrimi üzerinden yeni bir model oluşturdu" dedi. Müller, üstünde yaşam barındırması sebebiyle eşsiz olan gezegenimizin bu özelliğinin tektonik plakalar jeolojik süreçle mümkün olduğunu, gezegensel bir yaşam destek sistemi sunduğunu söyledi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Michael Tetley, ilk kez tüm sınırlar dâhil olmak üzere tam bir tektonik modelinin oluşturulduğunu dile getiriyor. Tetley, insan zaman ölçeğinde bu hareketlerin yıllık santimetrelerle gerçekleştiğini ancak oluşturulan animasyonda da görüldüğü gibi kıtaların zaman içerisinde dünyanın birçok noktasına hareket ettiğini söylüyor. Örneğin; Antarktika, bir dönem ekvator bölgesinde yer alıyordu.

Bu projeye bir doktora öğrencisiyken başlayan Dr. Andrew Meredith ve ekip arkadaşlarının 1 milyar yılı kapsayan bu 40 saniyelik videoyu oluşturması 4 yıllarını alıyor. Oluşturulan bu model, bilim insanlarının iklimin nasıl değiştiğini, okyanus dalgalarının nasıl değiştiğini, biyolojik evrimi uyarmak için besinlerin Dünya'nın derininden nasıl yükseldiğini anlamasına yardımcı olacak.

Profesör Müller, "Bu tamamlanmış model, Dünya gezegeninin karmaşık canlılara nasıl uygun hale geldiğini açıklamaya yardımcı olacak. Dünya üzerindeki yaşam, tektonik plakalar olmasaydı var olmazdı. Yeni modelle birlikte bu güzel mavi gezegenin nasıl bizim beşiğimiz olduğunu anlamaya daha yakınız" ifadelerini kullandı.