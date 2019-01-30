Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencileri tarafından geliştirilen Yartu, bulut depolama hizmelerinde aktarılan verilerin yurt içinde kalmasını sağlıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen dosya depolama, ofis ve e-posta hizmeti Yartu, çevrimiçi ofis ve iş ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Yartu’nun en büyük özelliği ise hizmet kullanımı sırasında aktarılan verilerin tamamen yurt içinde kalıyor olması. Konuyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan proje geliştirme ekibinden Mücahit Büyükyılmaz şu şekilde konuştu;

‘’Şu anda kullanılan ürünlerin tamamı yabancı menşeili. Bunu kullandığımızda verilerimizi yurt dışına çıkartmış oluyoruz. 'Bunu nasıl önleriz, verilerimizi nasıl koruruz' diye bir TÜBİTAK projesi yazdık. TÜBİTAK desteğiyle ürünümüzü geliştirdik. Dosya depolama, ofis, e-posta hizmetlerini tek bir arayüz üzerinden sağlayabiliyoruz.

Yabanacı rakiplerimizden farkımız, verilerimizi dışarıya taşımıyoruz. Kurumun kendine gidip ürünü kuruyoruz. Tüm veriler kurumun data merkezinde duruyor. Verilerinizin güvenliğini kendiniz sağlamış oluyorsunuz. Diğer ürünlerde kota, yükleme sınırı var, bu sınırları kaldırdık ayrıca diğerlerinden farkı, tek arayüz üzerinden tüm modüllere ulaşılabiliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı ücret ödemeye gerek kalmıyor.’’

Büyükyılmaz, geliştirdikleri platformun şu an için Konya Sanayi Odası ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kullanıldığını dile getirdi. Proje danışmanı NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken ise mevcut veri depolama sistemlerinin tamamen yurt dışı tabanlı olduğunu belirtirken, geliştirdikleri sistemin önemi ile ilgili şu şekilde konuştu;

‘’Veriler; Amerika, Rusya ve Çin'deki şirketlerin elinde bulunuyor. Bu firmalar, bunlarla bir sürü iş yapıyorlar hatta yapay zeka dediğimiz şeyin tamamı kendi elimizle yüklediğimiz verilerden oluşuyor. Bu hizmeti almak istiyorsanız, 'veriler sizde bulunmasın' deme şansınız yok. En büyük özelliğimiz, verilerimizi istediğimiz yerde tutabiliyoruz. Serverları kurum istediği yerde bulundurabilir.’’