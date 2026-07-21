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Yerli Giyilebilir Cihaz ARCH V1, Yakında Satışa Açılıyor: Uzun Süre Hareketsiz Kalanlar İçin Birebir!

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Yerli teknoloji girişimi ARCH Technology, masa başında çalışanlar ve uzun süre hareketsiz kalanlar için geliştirdiği giyilebilir cihaz ARCH V1'i seri üretime geçirdi.

Yerli Giyilebilir Cihaz ARCH V1, Yakında Satışa Açılıyor: Uzun Süre Hareketsiz Kalanlar İçin Birebir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Günümüz iş ve yaşam temposunda saatlerce masa başında oturmak ya da uzun yolculuklarda hareketsiz kalmak, kan dolaşımı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Oturur pozisyondayken yürüyüş sırasında her adımda çalışan ve kanı kalbe pompalayan baldır kasları devre dışı kalıyor. Bu da bacaklarda dolaşımın gözle görülür şekilde yavaşlamasına neden oluyor.

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Yerli teknoloji girişimi ARCH Technology, tam da bu probleme odaklanarak uzun süre hareketsiz kalan kullanıcıların daha sağlıklı bir dolaşım sistemine sahip olmasını amaçlayan yeni bir giyilebilir cihaz geliştirdi. Diz altına takılan ARCH V1 isimli cihaz, şirketin "Walking Cycle Technology" adını verdiği patentli mekanik sistemi bünyesinde barındırıyor. Bu özel mekanizma, kullanıcının yürüdüğü anlarda baldır kaslarında oluşan doğal kasılma ritmini mekanik olarak taklit ediyor.

Yakında satışa açılacak

Şirketin "Walking Simulator" olarak tanımladığı ve bu segmentte lider olmayı hedeflediği ARCH V1, ilk olarak CES 2026 fuarında teknoloji dünyasına tanıtılmıştı. Cihazın seri üretimine resmî olarak başlanmış durumda. Geliştirici ekip, Seri üretimle birlikte ürünü kitlesel fonlama platformu Kickstarter üzerinden yatırımcıların ve son kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyanın pek çok yerinden destek almayı başaran ARCH V1, fonlama platformunda hedeflenen finansal miktara da ulaştı.

Cihazın uluslararası pazarlardaki teslimat ve dağıtım takvimi de şekillenmeye başladı. ARCH V1 için Eylül ayında ilk teslimatların yapılması planlanıyor. Küresel ölçekte CE ve FCC sertifikasyon süreçleri devam ederken, şirket Japonya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde distribütörlük görüşmelerini sürdürüyor. Kickstarter platformu üzerindeki ilk teslimat aşaması tamamlandıktan sonra girişim, kendi resmî web sitesi üzerinden doğrudan online satış modeline geçiş yapmayı hedefliyor.

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