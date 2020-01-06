Cumhurbaşkanından Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Açıklama

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili, gündemden düşmek bilmiyor. Şimdiyse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Türkiye, 60 yıllık bir tarihi olan yerli otomobil projesini, geçtiğimiz günlerde nihayet gerçekleştirdi. Türkiye'nin, alanında en büyük şirketlerin oluşturduğu TOGG tarafından üretilen yerli otomobili, geçtiğimiz dönemde kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye şimdi, yerli otomobilin markalaşma sürecini tamamlamasını ve araçların Türkiye'nin her köşesini dolaşmasını bekliyor.

Yerli otomobil, tamamen elektrik motorlu bir yapıya sahip. Dolayısıyla çok güçlü rakipleri var. Özellikle de otomobil sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi olan Tesla, yerli otomobilin en büyük rakiplerinden bir tanesi. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, yerli otomobilin alanında en iyisi olacağını söylüyorlar. Hal böyle olunca da vatandaşlar, bu otomobilin fiyatının ne olacağını merak ediyorlar.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomobil hayalinin gerçek olmasıyla birlikte vatandaşlar, daha şimdiden bu araca sahip olacakları günü bekler hale geldiler. Aslına bakacak olursak bu, haklı bir beklenti çünkü Türkiye gibi bir ülkenin yerli otomobilinin olması gerektiği çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde de vatandaşlar, birkaç yıl içerisinde yerli otomobile sahip olma imkanı yakalayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımı sırasında yaptığı açıklamalarda bir ön sipariş sisteminin oluşturulmasını istemiş ve sipariş veren ilk kişinin kendisi olduğunu ifade etmişti. Ancak yerli otomobilin tanıtımı sırasında hem yetkililer hem de Cumhurbaşkanı, hiçbir şekilde fiyat konusuna değinmemişlerdi. Ancak şimdi Erdoğan, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili ilk açıklamalarını kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam CNN Türk ile Kanal D'nin ortak yayınına katıldı. Katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, yerli otomobile de değindi. Yerli otomobilin gerek tasarımı gerek konforu gerekse fiyatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, şu açıklamalarda bulundu;

Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak

"Yerli otomobilin tasarımını gördüğüm zaman büyük bir heyecan yarattı. Aracın içinde ise büyük bir rahatlık ve konfor var, boyuma rağmen rahatça oturabiliyorum. 5 babayiğit bu işin altına elini koydu ve üstesinden geldi. TOGG'un başına getirilen CEO arkadaşımız ise kendisini yurt dışında da ispatlamış olan bir isim. Yerli otomobil, halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak.