Yerli Otomobil Marka Lansmanından Sonra Türkiye'yi Dolaşacak

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili, gündemden düşmek bilmiyor. Yerli otomobillerin tanıtım organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un bir numaralı ismi Fikret Karadeniz, yerli otomobilin ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanını gezeceğini söyledi.

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği yerli otomobil, nihayet gün yüzüne çıktı. TOGG tarafından tanıtılan yerli otomobil, gerek tasarımı gerekse teknik özellikleriyle tüm Türkiye'nin beğenisini kazandı. Vatandaşlar, aracın üretim bandından ineceği günü bekler hale geldiler.

Yerli otomobil, kısa bir süre önce tanıtıldı. Ancak vatandaşlar, şu ana kadar bu aracı sadece düzenlenen etkinlik kapsamında görebildiler. Yerli otomobilin tanıtım organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz'den konuyla ilgili çok önemli açıklamalar geldi.

Karadeniz, yerli otomobilleri ilk kez kasım ayında gördüğünü ve TOGG'un bu projedeki heyecanını derinden hissettiğini açıkladı. Düzenledikleri organizasyonun bu heyecanla gerçekleştirildiğini ifade eden Karadeniz, vatandaşların da benzer bir heyecan içerisinde olduklarını ve yerli otomobille tanışmak istediklerinin farkında olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan tanıtımın sadece bir ön gösterim olduğunu vurgulayan Fikret Karadeniz, aracın henüz lansman bile yapmadığını ifade etti. Bu bağlamda marka lansmanının ilerleyen dönemlerde yapılacağını ifade eden Karadeniz, marka tanıtımının ardından da yerli otomobillerin yollara düşeceğini ve Türkiye'yi dolaşacağını belirtti.

Karadeniz'e göre böyle bir proje, Türkiye'nin hakkı olan bir şeydi. Karadeniz, vatandaşların yerli otomobile bu nedenle büyük bir ilgi duyduğunu ve bu ilginin sonuna dek haklı olduğunu söylüyor. Ancak Karadeniz'e göre vatandaşların yerli otomobillerle tanışmaları için henüz erken. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonraysa yerli otomobiller, vatandaşlar tarafından daha iyi tanınacak.

Yerli otomobillerin yakından görülmesinin ve hatta bu araçlara temas edilmesinin, projeye olan ilgiyi artıracağını söyleyen Karadeniz, bu durumun pazarlama stratejisi için de çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Karadeniz'in açıklamalarına göre yerli otomobiller, Türkiye'nin yedi bölgesine de ulaştırılacak ve vatandaşların bu araçları kendi gözleriyle görmesi sağlanacak.