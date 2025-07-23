Bugün kullanıma sunulan yerli ve millî sosyal medyamız NEXT Teknofest Sosyal'in içerisinde yerli ve millî yapay zekâmız T3 AI da kullanıma sunuldu.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden Baykar'ın üst yöneticisi olan Selçuk Bayraktar, X'e rakip olacak yerli ve millî imkânlarla geliştirilen yeni sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal'i bugün tanıtmıştı. Bu yeni yerli sosyal medya platformunda aynı zamanda yerli ve milli 'ahlaklı' yapay zekâ modeli T3 AI'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Tıpkı X'te olduğu gibi her türden paylaşımın bulunduğu yerli sosyal medya platformunda kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

T3 AI nasıl kullanılır?

T3 AI'ı kullanmak ise oldukça basit. Yine tıpkı X'te yer alan yapay zekâ Grok'ta olduğu gibi T3 AI da kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor. Yani tek yapmanız gereken NEXT Teknofest Sosyal'i indirip hesap oluşturmak ve T3 AI'yı etiketleyerek gönderi paylaşmak.

T3 AI ilk paragrafta da belirttiğimiz gibi “ahlaklı yapay zekâ” olarak tanıtılıyor ve tamamen bu vizyonla geliştirilmiş durumda. Grok'un son günlerdeki küfür dolu yanıtlarının ardından T3 AI'ın ne gibi yanıtlar vereceğini merak eden kullanıcılar ise doğruca uygulamaya dalmış durumda. NEXT Teknofest Sosyal, App Store’da en popüler sosyal medya uygulamaları listesinde zirveye yerleşirken, an itibarıyla Play Store’da yedinci sırada.

Peki siz T3 AI'yı kullandınız mı? Yerli ve millî yapay zekâmız hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.