Bilim İnsanları, Yılanların ‘Arkadaşlık’ Kurduğunu Keşfetti

Yılanlar hakkında çalışma yapan bilim insanları, yılanların tıpkı memeli hayvanlar gibi gruplar oluşturduğunu ve arkadaşlık kurduğunu belirlediler. Bilim insanları yılan gruplarının, bu hayvanların yaşamı açısından önemli olduğunu açıkladılar.

Birçok insan, yılanların yaşamını yalnız başına sürdüren hayvanlar olduğunu düşünür. Ancak yılanlar hakkında yapılan çalışmalar, sürüngen ailesinin dikkat çeken üyelerinden olan yılanların şaşırtıcı derecede sosyal olduklarını gösteriyor.

Yılanların sosyal hayvanlar olduğunu gösteren yeni çalışmayı Kanada’da bulunan Wilfrid Laurier Üniversitesi’nden araştırmacılar gerçekleştirdi. Yılanların sosyal davranışları hakkında çalışma yapan araştırmacılar Kuzey ve Orta Amerika’da yaygın olarak görülen bir yılan türünden 10 genç yılanı dört sığınağın bulunduğu duvarlı bir muhafazanın içine yerleştirdiler. Bilim insanları, hayvanların sosyal davranışlarını takip edebilmek için yılanların her birinin kafasına farklı renkte işaret koydular ve yılanların hareketleri, bir kamera ile gün boyunca izlendi.

Yılanlar, alıştıkları konum ve yılanlarla bir arada durmayı tercih ettiler

Araştırmacılar, her gün muhafazayı temizleyip, yılanların kokusunu silmeden önce yılanların bulunduğu konumun fotoğrafını çekti. Muhafazanın temizlenmesinin ardından yılanlar muhafaza içine daha önceki konumlardan farklı bir yere bırakıldı. Yılanlar, şaşırtıcı bir şekilde muhafazanın temizlenmesinden önce bulundukları yere geri dönerek aynı yılanlarla bir arada durmaya devam ettiler.

Muhafazada bulunan sığınakları da gözleyen bilim insanları, dört sığınaktan birinde, 3 ile 8 yılandan oluşan grupların kaldığını tespit ettiler. Araştırmacılar, sığınakta kalan yılanların genellikle aynı yılanlar olduklarını da söylediler. Yani yine bir gruplaşma söz konusu.

Değişik yerlere bırakılmalarına rağmen aynı yere dönen yılanların bu davranışı, bilim insanları tarafından yılanların arkadaşlıklar kurarak sosyal gruplar halinde bir arada yaşamayı tercih etmeleri olarak değerlendirildi.

Yılanların sosyal davranışları hakkında araştırma yapan bilim insanları, “Araştırmamız, yılanların aktif olarak sosyal etkileşim aradıklarını, daha büyük gruplara katılmayı ve gruplarla kalmayı tercih ettiklerini gösteriyor” çıkarımında bulundular.

Araştırmacılar, çalışmalarının aynı zamanda sürüngenlerin sosyal davranışları hakkında yapılan çalışmalara katkı sağladığını ve bir bütün olarak insanların sürüngenlere dair algılarının değişmesinde önemli bir rol oynayacağını düşündüklerini belirttiler.

Yılanların ‘cesaretleri’ ölçüldü

Araştırmacılar, yılanların sosyal davranışlarını araştırdıkları çalışmalarında aynı zamanda yılanların cesaretini de ölçtüler. Bu çalışmada, yılanlar tek tek sığınaktan uzağa bırakıldı. Cesaretli olan yılanlar, sığınaktan uzakta kalmaya devam ettiler. Diğerlerine göre daha çekingen olan yılanlar ise utangaç davrandılar ve hızlı bir şekilde sığınağa geri döndüler.

Araştırmacılar, fazla sayıda yılanın bulunduğu sığınaklarıdaki yılanların sığınaktan daha az ayrıldığını söylediler. Kalabalık sığınaklardaki yılanların aynı zamanda gruptaki diğer yılanların davranışlarını sergilemeye daha eğilimli oldukları da araştırmada ortaya çıkarıldı.

Yılanlar neden gruplar halinde yaşama eğilimi gösteriyorlar?

Araştırmacılar, yılanların gruplar halinde yaşamasının memeli hayvanların gruplar halinde yaşamasına çarpıcı şekilde benzediğini söylüyorlar. Bilim insanları, hayvanların gruplar halinde yaşamasının özellikle tekil hayvanlar için çekici faydaları olduğunu belirttiler.

Hayvanların gruplar halinde yaşamasının ilk avantajı ısı ve nemin muhafaza edilmesidir. İkinci avantaj ise herhangi bir saldırı durumunda grup üyelerinin kaçma şanslarının yalnız olduklarından daha fazla olmasıdır. Bilim insanları, üçüncü avantajın ise hayvanların birbirlerinden yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirmesi olduğunu söylediler.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, sosyal etkileşim arayışında olan yılanların gruplara katılırken rastgele seçimler yapmadıklarını da açıkladılar. Araştırmacılar, yılanların katılacakları grupları belirlerken cesaret, sosyalleşme ve yaş gibi faktörleri göz önünde bulundurduğunu belirtiyorlar.