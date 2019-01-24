Yıldız Rüzgarları, Uzayla İlgili Yeni Bilgilere Işık Tutuyor

NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi tarafından kaydedilen ve bir nötron yıldızının yoğun bir yıldız rüzgarı bandından geçerken kaydedilen veriler, hem yapı hakkında hem de nötron yıldızı hakkında önemli bilgilerin açığa çıkmasını sağladı.

Penn State'teki astronomi ve astrofizik doktora araştırmacısı ve konu hakkındaki makalenin baş yazarı Pragati Pradhan, "Yıldız rüzgarları yıldızlardan çıkan protonlar, elektronlar ve metal atomlarından oluşan hızlı akan bir malzemedir. Bu malzeme yıldızın çevresini metallerle, kinetik enerjiyle ve iyonlaştırıcı radyasyonla zenginleştirir. Yıldızların oluşması için gerekli en temel şeylerden biridir. Son on yıla kadar, yıldız rüzgarlarının homojen yapıda olduğu düşünülüyordu. Ancak Chandra Gözlemevi'nden aldığımız veriler, bunun aksini kanıtladı." dedi.

Olayın gözlemlendiği sistemde iki adet yıldız bulunuyor; bunlardan birisi oldukça küçük ve yoğun nötron yıldızı, diğeri de normal bir süper dev. Bu iki yıldızlı sisteme yapılan gözlemlerde, olması gerekenden farklı bir durum fark eden araştırmacılar, böylece yıldızların içindeki nötr demir atomlarının oluştuğu en düşük sınırı belirleyebildi: 2,5 ışık-saniyesi ya da 750 bin kilometre.

Pragati Pradhan ve ekibi, Mayıs 2019'da bu projenin devamı niteleğindeki ölçümlerini, daha hassas ölçümler yapan bir NASA uydusu olan NuSTAR yardımıyla gerçekleştirecek.