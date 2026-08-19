Yıllar Süren İlaç Geliştirme Süreci Yapay Zekâyla Hiç Olmadığı Kadar Hızlanacak

Novo Nordisk ve OpenAI, yapay zekâ ile ilaç keşfini hızlandırmak ve sağlık sektörünü dönüştürmek için stratejik bir ortaklık kurdu.

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Novo Nordisk, OpenAI ile sağlık sektöründe çığır açacak stratejik bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

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Bu iş birliği sayesinde Novo Nordisk, yapay zekâyı süreçlerine entegre ederek hastalara yeni ve daha etkili tedavi seçeneklerini çok daha hızlı ulaştırmayı hedefliyor. Süreç; veri koruma, etik kullanım, uyumluluk ve insan gözetimi ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülecek.

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İlaç keşfi hızlanacak

Ortaklık kapsamında OpenAI’ın gelişmiş yapay zekâ yetenekleri; karmaşık veri kümelerini analiz etmek, en potansiyelli ilaç adaylarını tespit etmek ve araştırmadan hastaya ulaşan süreci kısaltmak için kullanılacak.

Novo Nordisk Başkan ve CEO’su Mike Doustdar, bu adımın sağlıkta yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, obezite ve diyabetle yaşayan milyonlarca insana dikkat çekti. Doustdar, yapay zekânın daha önce imkânsız olan ölçekte veri analizine imkân tanıdığını, gizli kalmış kalıpları ortaya çıkardığını ve yeni hipotezlerin hızla test edilmesini sağladığını vurguladı.

Çalışan yetkinliğinden üretime

İş birliği yalnızca ilaç araştırmalarıyla sınırlı kalmayıp Novo Nordisk’in küresel iş gücünün yapay zekâ okuryazarlığını artırmayı da hedefliyor. OpenAI teknolojileri; üretim, tedarik zinciri, dağıtım ve kurumsal operasyonlardaki verimliliği yükseltmek amacıyla kullanılacak. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), üretim ve ticari operasyonlarda başlatılacak pilot programların ardından, tam entegrasyonun 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise yapay zekanın yaşam bilimlerinde insan ömrünü uzatma ve yaşam kalitesini artırma gücüne değinerek, bu ortaklığın bilimsel keşifleri hızlandırıp küresel operasyonları daha akıllı hâle getireceğini ve hasta bakımının geleceğini yeniden tanımlayacağını ifade etti.