Hindistan menşeili eski bir zihin/beden pratiğini içeren yoganın, bireylerin genel sağlık ve refah seviyelerini artıran bir meditasyon türü olduğu biliniyor.

Yoga; bedeni ve zihni eğiten en eski kişisel gelişim yöntemlerinden biri. Bilimsel araştırmalar, yoga yapan kişilerin kendilerine önem verdiklerini ve stres seviyelerini yoga ile azalttığını gösteriyor. Yoga yapmak dışarıdan göründüğü kadarıyla esneklik gerektiren bir egzersiz gibi düşünülür. Hatta meditasyonla bir bağı olması da sizi korkutabilir fakat yoga, sıkıcı bir egzersiz sayılmaz.

Yoganın, kişilerin hem psikolojisine hem de bedenine fayda sağladığı, bilim insanları tarafından sayısız araştırmalarla bizlere aktarıldığı çalışmalar mevcut (bu çalışmaların linklerini içeriğimizin sonunda bulabilirsiniz).

Yoga, anksiyete ve depresyonu azaltıyor.

2019'da Hong Kong’da bir nöroloji kliniği ve rehabilitasyon merkezinde doktorlar tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın sonucunda, parkinson hastalarının yaşadığı fiziksel semptomlarla baş etmek için yoganın güvenli ve faydalı bir araç olduğu tespit edildi.

Çalışma 4 farklı rehabilitasyon merkezinde toplamda 138 hastayla gerçekleştirildi. 8 hafta boyunca bir gruba 90 dakikalık yoga dersleri, diğer gruba 60 dakikalık esneme ve direnç egzersizleri yaptırıldı.

Değişiklikleri gözlemlemek için hastaları 8 haftalık program boyunca her egzersiz sonrasında kontrol ettiler ve program bittikten 20 hafta sonra tekrar kontrol ettiler. Özetle, çalışmanın sonucunda yoga yapan grubun esneme ve direnç antrenmanı yapan gruba oranla anksiyete ve depresyon semptomlarında ciddi bir iyileşme gözlendi.

2011 yılında yapılan başka bir araştırmaya göreyse, ileri yaşta yoga katılımcılarının dengelerinin arttığı gözlemlendi.

Yoga hareketleri ile omurga düzenli olarak bükülüp esnediği için omurlar arasında kalan disklerin bozulması önleniyor. Omurga, sağlıklı ve genç kalıyor.

Yoga yapan kadınlar, regl dönemini çok daha rahat ve huzurlu geçiriyor.

Comlementary Therapies in Clinical Pratic’te yayımlanan bir çalışmada ise regl dönemi boyunca zihinsel ve bedensel boyutta hissedilen semptomların yoga sayesinde azaldığı tespit edilmiş.

Yoga, uyku kalitesini de artırıyor.

Lenfoma hastaları üzerinde denenen ve yoganın uyku üzerindeki etkisinin incelendiği bir araştırmada uyku bozukluğunun azaldığı, uyku kalitesinin ve süresinin iyileştiği, uyku ilaçlarına olan ihtiyacın azaldığı gözlemlendi.

Hamilelik sürecini yoga ile daha sağlıklı atlatabilirsiniz.

Stresli hamilelerin stres yönetiminde yoga etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, toplam 62 hamileden deney grubunda yer alan 31’ine haftada iki gün olacak şekilde dört hafta boyunca birer saatlik yoga eğitimi verildi.

Çalışma sonucunda; deney grubunda yer alan ve kendilerine yoga eğitimi verilen hamilelerin stres düzeylerinin anlamlı şekilde azaldığı ve rahat bir gebelik süreci geçirerek sağlıklı bir doğuma hazır oldukları tespit edildi.

Oxford Üniversitesinden iki akademisyen (Miguel Farias ve Amy Bilderbeck) İngiltere'de yedi hapishaneyi kapsayan bir araştırma sonunda, yoga ve meditasyonun faydalarını açıkça gördüklerini söylüyorlar.

Mahkumlardan ilk grup 10 haftalık bir yoga ve meditasyon dersine devam edenler, diğer grup ise sadece basit egzersizler yapanlardı. Araştırmacılar anketlerden çıkan sonucun yoganın olumlu yanlarına işaret ettiğini ama asıl önemli göstergenin mahkumların dikkat ve tepkilerini ölçen bilgisayar testinde ortaya çıktığını söylüyor.

Yoga ile kaygı seviyenizi düşürmek için bazı pratik yoga tavsiyeleri:

Haftada en az iki kere, bir saat yoga yapın. 1 saatlik zaman bulamadığınızda gün aşırı en az 10 dakika yapmanız yeterli olur. Önemli olan, bedenin hareket etmesi.

Farklı yoga tarzlarını deneyebilirsiniz. Bazıları için yavaş ve yumuşak pratik iyi gelebilirken (restoratif, yin yoga gibi), bazıları da daha yoğun hareket etmeye (vinyasa, power yoga gibi) ihtiyaç duyabiliyor. Deneyerek seçim yapmanızı öneririm.

Bazıları için yavaş ve yumuşak pratik iyi gelebilirken (restoratif, yin yoga gibi), bazıları da daha yoğun hareket etmeye (vinyasa, power yoga gibi) ihtiyaç duyabiliyor. Deneyerek seçim yapmanızı öneririm. Yoga yapacağınız yerin sizi rahatlatmasına özen gösterin. Yani kısık ışıklar, rahatlatıcı müzik gibi. Parlak ışıklar ve hareketli yüksek sesli müzik bedenin kasılmasını arttırabiliyor.

Yani kısık ışıklar, rahatlatıcı müzik gibi. Parlak ışıklar ve hareketli yüksek sesli müzik bedenin kasılmasını arttırabiliyor. Mutlaka nefesi önemseyin, pozisyon anında nefes alıp vermeyi unutmayın. Sıkıştığınız ve zorlandığınız her an nefes alın.

Kendinize zaman verin. Yoganın etkisini görmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Yapılan araştırmalarda haftada iki yoga pratiği ile iki-üç ay içinde olumlu gelişmeler gözlemlenmiş. Her şekilde biraz sabırlı olmanız gereken bir süreç.

Yapılan araştırmalarda haftada iki yoga pratiği ile iki-üç ay içinde olumlu gelişmeler gözlemlenmiş. Her şekilde biraz sabırlı olmanız gereken bir süreç. Yoga, kişinin kendisiyle bağ kurmasına yardımcı oluyor. Zaten kaygının ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerden biri de (genetik değilse) insanın kendisiyle olan bağının kopmuş olması.

Metin içerisinde bahsedilen tüm araştırma ve çalışmalara aşağıdan ulaşabilirsiniz: