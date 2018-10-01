Youtube, Mart ayından beri yaptığı çalışmaların ardından yeni bir özelliği kullanıma sundu. 'Mini Oynatıcı' olarak adlandırılan bu özellikle birlikte artık kullanıcılar YouTube'da video izlerken görüntüyü küçültüp platform içerisinde gezinti yapabilecek. Bu özellik Android'in bir önceki versiyonu olan 8.0 Oreo sürümünde gördüğümüz özelliğe de oldukça benziyor.

Dikkatli bir kullanıcının YouTube'da video izlediği sırada yeni bir multimedya ikonunu görünce fark ettiği bu özellik, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede yayıldı. Video ekranında yer alan bu ikona tıkladığınızda izlediğiniz video küçülüyor ve size yalnızca Youtube içerisinde kullanabildiğiniz bir mini oynatıcı veriyor.

Bu sayede YouTube'da gezinmek için yeni bir sekme açmanıza da gerek kalmıyor. Bu mini pencere kendi içinde video adı gibi bazı detayları gösteriyor. Ayrıca eğer bir oynatma listesi açtıysanız ve bu özelliği kullandıysanız alt tarafta bir açılır pencere ile oynatma listesini de görebiliyorsunuz. Mini pencerenin üstüne geldiğinizde oynat/durdur seçeneği ile ileri/geri seçenekleri de ortaya çıkıyor. Sağ üst kısımda ise mini pencereyi kapatmak için bir ikon bulunuyor.

Picture in Picture (PiP) adıyla anılan bu özellik, aslında macOS cihazlarda halihazırda kullanılmakta. macOS cihazlar başka sekmelerde dolaşırken PiP modunda video izlemenize olanak sunan özellikleri bir süredir zaten içinde barındırıyor. Özelliği kullanabilmek için videoyu iki kere sağ tıklayıp, Control (^) tuşuna iki kere basmak yeterli. Sonrasında ekranda video üzerinde çıkan menü üzerinden PiP özelliğini kullanabiliyorsunuz. Tabii macOS'ta kullanılan PiP modunda pencere genişletme, küçültme ve taşıma imkanları da var olduğu için YouTube'un getirdiği bu kısıtlı özelliğin tepki çekebilmesi de pek muhtemel gözüküyor.