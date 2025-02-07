YouTube, yorum kısmının arayüzünü kısa bir sürenin ardından yeniden değiştirmeye karar verdi.

YouTube, kullanıcıları özellikle video altındaki yorumlarda dönen sohbetlere daha aktif katılmaya teşvik etmek ve ilgi çekici tartışmaları kolayca bulmalarını sağlamak için yorum kısmını güncelledi.

Son gelen güncellemelerin ardından YouTube'un yeni yorum kısmı arayüzü Android ve iOS'ta test edilmeye başlandı. Kimi kesim tasarımı beğense de bazı kullanıcılar eski tasarımın daha iyi olduğunu iddia etti.

YouTube'un yeni yorum arayüzü nasıl görünüyor?

Yeni yorum arayüzünde ana yorumu gönderen kişinin profil fotoğrafı ve yanıtlar daha belirgin bir şekilde gösteriliyor. Tabii önceki tasarımda olduğu gibi bu tasarımda da kullanıcılar, bir yanıtın doğrudan ana yoruma mı yoksa başka bir yanıta mı yapıldığını anlamak için kullanıcı isimlerine dikkat etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle yeni arayüze yönelik eleştiriler de yok değil.

Tabii Reddit'e kıyasla yorumlara gelen yanıtlar yeni arayüzde daha derli toplu ve varsayılan olarak kapalı hâlde duruyor, bu sayede kullanıcılar dilediği yorum yanıtlarını açıp kapatabiliyor. Bu özellik önceki tasarımda da buna benzerdi fakat şimdi iki farklı yoruma gelen yanıtları ayrıştırmak çok daha kolay görünüyor.

Peki siz YouTube'un yeni yorum arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.