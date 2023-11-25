YouTube, kullanıcılara platform içi oyun oynamalarını sağlayan "Playables" hizmetini resmî olarak kullanıma açtı. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, indirmeye gerek kalmadan oyunlar oynayabilecek.

YouTube, Premium planını kullanan kullanıcılara yönelik iyileştirme ve geliştirme yapmaya devam ediyor. Şimdi ise platform içi oynayabilmemizi sağlayan ve herhangi bir indirme işlemine gerek kalmayan oyunlar, "Playables" ile oynanabiliyor.

YouTube'un bu hizmetini aylar öncesinde duymuştuk. Şimdi resmî olarak Premium kullanıcılara özel yayımlandı. Hizmete Android, iOS ve masaüstü sürümden erişilebiliyor.

"Playables" hizmeti, YouTube'un mobil uygulamasında böyle gözüküyor:

Kullanıcılar oyunlara, herhangi bir indirmeye gerek kalmadan platform içinde erişebiliyor. Playables, bulmacadan zekâ oyunlarına, meşhur Angry Birds'ten yarış oyunlarına kadar pek çok oyunu bünyesinde barındırıyor. İlerleyen dönemlerde oyun sayılarının artacağı düşünülüyor.

Platform yalnızca mobilde değil, aynı zamanda masaüstü sürümde de mevcut. Böylelikle pek çok oyunu indirme zahmetine girmeden oynayabiliyorsunuz. Ancak pek çok kullanıcı, bu kısmın gözükmediğini belirtiyor. Playables'a nasıl erişilebilir, beraber bakalım.

Öncelikle YouTube uygulamasını açın. Ardından sağ alt kısmında "Siz" kısmına dokunun ve sağ üst kısımda bulunan "Ayarlar" simgesine tıklayın. "Yeni özellikleri deneyin" sekmesine tıkladığınızda Playables görünecek. Hemen aktif edebilirsiniz.

Bu adımları uyguladıktan sonra ana sayfada "Playables" görünür olacak. Böylelikle oyunlara erişim sağlayabilirsiniz. Bu hizmete yalnızca Premium kullanıcıları erişebiliyor.

Playables, 28 Mart 2024 tarihine kadar erişilebilir olacak. YouTube'un bu hamlesi, akıllara Netflix'in platform içi oynanabilen oyunlarını getiriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?