YouTube Premium Türkiye fiyatlarına %100'e yakın zam geldi. İşte yeni fiyatlar.

YouTube, ücretli abonelik sistemi YouTube Premium’a temmuz ayında ABD’de zam yapmıştı. Bu nedenle de Türkiye’deki fiyatların da artacağı tahmin ediliyordu. Bugün de beklenen yaşandı ve YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi.

YouTube Premium fiyatları, %100’e yakın oranda artış gösterdi. Bireysel paketin fiyatı 60 TL’ye, öğrenci paketininki ise 40 TL’ye yaklaştı. Türkiye’de en son Ekim 2022’de zam geldiğini ekleyelim. İşte yeni fiyatlar.

YouTube Premium fiyatları

Abonelik Eski fiyat Yeni fiyat Bireysel 29,99 TL 57,99 TL (579,99 TL yıllık) Aile 59,99 TL 115,99 TL Öğrenci 19,49 TL 37,99 TL

YouTube Premium neler sunuyor?

YouTube, Premium aboneliğinde kullanıcılarına reklamsız ve sınırsız video deneyimi sunuyor. Çevrim dışı izleme, arka planda oynatma, YouTube Music gibi özelliklere abonelikle erişilebiliyor. İlk ay ücretsiz kampanyası olduğunu da ekleyelim.