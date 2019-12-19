Türkiye'de Google, YouTube, Gmail Çöktü mü? İşte Son Durum

Google ana sayfası ve YouTube, Gmail gibi popüler servislerine şu anda Türkiye'den çok ciddi erişim sorunları yaşanıyor. Üstelik küresel çapta sorun yaşanan tek bölge Türkiye olarak görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Google'ın Türkiye ile yaşadığı kriz büyük gündem yaratmıştı. Ülkemizdeki Android kullanıcıları tüm gelişmeleri yakından takip ederken, bugün Google Türkiye'de devre dışı kaldı. Dünya haritası üzerinde ise sorun yaşanan tek bölge Türkiye olarak gözüküyor.

Şimdilik yaşanan sıkıntıların Rekabet Kurumu ile Google arasında yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı da bilinmiyor. Krizin çıkış noktası Google mobil uygulamalarıydı. Bugün yaşanan erişim yaşanan sorunları ise mobil cihazlar dahil, masaüstü servislerini de ilişkilendiriliyor.

Google son durum:

Yukarıdaki haritalar 19 Aralık saat 11.00'da yaşanan erişim sorunlarının yoğunlaştığı bölgeleri gösteriyor. Google.com arama ana sayfasına, mobil uygulamasına şu an için erişim bulunmuyor. Kullanıcılar Google'a bağlı olan Trendler'e ve Analytics verilerine de ulaşamıyor.

YouTube son durum:

YouTube erişim sorunlarına bakıldığında yine Türkiye'yi kıpkırmızı görüyoruz. Hem YouTube.com ana sayfası hem de Android ve iOS mobil uygulamalarında ciddi erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun mobil ve masaüstünde eş zamanlı olarak görülmesi, krizin çok daha genel olabileceğini gösteriyor.

Gmail son durum:

Google'ın e-posta servisi Gmail de erişim sorunu yaşanan servisler arasında. Gmail'deki sorunlar Türkiye'nin yanı sıra Japonya'da da görülse de yine haritanın en yoğun bölgesi Türkiye. Gmail hesaplarının bağlı olarak kullanıldığı diğer bütün Google servislerinde de hem masaüstü hem de mobil versiyonlarında erişim sorunu devam ediyor.

Yaşanan tüm erişim sorunlarının Türkiye dışında Balkan ülkelerinde ve Yunanistan'da da etkisini gösterdiği anlaşılabiliyor.

Güncelleme (Saat 12.30): Google ve tüm servislerine erişim sorunları çözüldü

Hem DownDetector hem de Twitter hesabımızdan yaptığımız paylaşıma gelen geri bildirimler, Google erişim sorunlarının çözüldüğünü gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaşanan sorunlara ilişkin ilk açıklamasında GSM operatörlerinin ve internet servis sağlayıcılarının konuyla ilişkisi olmadığını belirtti.

Sayan, USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) görevlilerinin soruna ilişkin araştırmalara devam ettiğini de açıkladı. Gelişmeler netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Detaylar için takipte kalın.