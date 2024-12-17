YouTube, içerik üreticilerine yapay zekâ eğitimine katılımda daha fazla kontrol ve esneklik sağlayacak yeni özellik sundu.

YouTube, içerik üreticilerine, içeriklerinin üçüncü taraf yapay zekâ şirketleri tarafından nasıl kullanılacağını daha fazla kontrol etme imkanı sağlayacak yeni bir özellik sundu. Bu özellik içerik üreticilerine, içeriklerinin belirli yapay zekâ şirketlerinin modellerinde eğitim için kullanılmasına izin verme seçeneği tanıyor olacak.

YouTube Studio üzerinden, içerik üreticileri artık içeriklerinin eğitim için kullanılmasına onay verebilecekleri 18 şirketin bulunduğu bir listeye erişebilecek. Bu listede AI21 Labs, Adobe, Amazon, Apple, OpenAI gibi yapay zekâ alanında faaliyet gösteren büyük şirketler yer alıyor.

İçerik üreticileri, eğitim izni için kapsamlı seçeneklere sahip olacak

İçerik üreticileri, yalnızca listedeki şirketlerle değil, "Tüm üçüncü taraf şirketler" seçeneğini seçerek herhangi bir şirketin içeriklerini kullanmasına izin verebilecekler. Yeni özelliği kullanabilecek içerik üreticileri, YouTube Studio içerik yöneticisi rolüne sahip olanlar olacak.

YouTube, içerik üreticilerinin istedikleri zaman bu ayarları değiştirebileceklerini ve tüm tercihlerinin kontrol altında olacağını belirtiyor. Bu özellik, içerik üreticilerinin yapay zekâ eğitimine katılım konusunda daha fazla esneklik kazanmasına ve belki de bu süreçten gelir elde etmelerine olanak tanıyacak.