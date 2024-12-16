YouTube, içerik üreticilerinin video yorumlarına sesli yanıt verebileceği yeni bir özellik test ediyor, sesli yorumlar ve transkript butonu ile kolay erişim sağlanacak.

YouTube, içerik üreticilerinin sesli yorum bırakmalarını sağlayacak olan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Test ettiği bu yeni özellik ile birlikte kullanıcıların video yorumlarında sesli yanıtlar bırakmalarına olanak tanıyacak.

YouTube, içerik üreticilerinin yorumlara sesli yanıtlar vermesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Şu anda sadece ABD'deki bazı yaratıcılar için aktif olan bu özellik, yalnızca iOS YouTube uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.

YouTube'da etkileşimi arttıracak

İçerik üreticileri bir yoruma yanıt verirken ses dalgası simgesine tıklayarak sesli not bırakabilecekler. Bu yeni özellik sadece sesli yorum bırakabilen yaratıcılarla sınırlı olsa da, herkes bu yorumları dinleyebilecek. Aynı zamanda sesli yorumun altında bir transkript (yazılı metin) butonu da bulunacak ve kullanıcılar, sesli notu dinlemek yerine metni okuyarak içeriği takip edebilecekler.

YouTube bu test ettiği yeni özelliği ile birlikte içerik üreticileri ile izleyicileri arasında daha güçlü bir bağ kurabilmelerini de hedefliyor. YouTube'un sesli yorum özelliği, platformda etkileşimi artırmak ve kullanıcılar ile içerik üreticileri arasında daha yakın bir ilişki kurmak amacıyla dikkat çeken bir adım olarak öne çıkıyor.