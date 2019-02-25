Ünlü YouTube ve Instagram fenomeni Yusuf 'Reynmen' Aktaş, Derdim Olsun parçasından elde ettiği mali geliri paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yaklaşık 1 aydır ülke gündemini meşgul ediyor. Önce parçanın YouTube Türkiye'deki rekorları alt üst etmesi, sonra klibin çalıntı olduğu iddiaları ülke gündemine oturdu. Şarkının YouTube izlenmelerinin bot olduğu iddiaları, Reynmen tarafından YouTube'dan kaldırılması ve sonra geri gelmesi gerken gerçekten de şarkı 'derdimiz olmayı' başardı.

Reynmen'in parçayı YouTube'dan kaldırmadığı ve gizliye alıp yeniden görünür yaptığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden soru - cevap etkinliği yapan Reynmen, parçanın kendisine ne kadar para kazandırdığını da açıkladı.

Bir takipçisinin, ''133 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?'' sorusuna yanıt veren Reynmen şunları söyledi: "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 —130 bin TL kazandım."

Bilindiği üzere Reynmen, herhangi bir ajansla çalışmadığı için kazandığı para da direkt olarak YouTube gelirlerinden oluyor.