Ülkemizde ilaçlar genellikle kutuların içinde, film kaplı tabletler şeklinde satılır. Ancak yurt dışında ilaç kutularından ziyade ilaç şişeleri kullanılır. Üstelik bu şişeler, turuncu renklidir.

Merak konusu olan nokta ise yurt dışındaki ilaçların neden kutu yerine şişelerde ve başka renkte değil de turuncu renkli şişelerde satılmasıdır.

Gelin, bunların sebeplerine bakalım.

İlaç şişelerinin turuncu olmasının birçok sebebi vardır.

Örneğin ilaçlar, ultraviyole ışınlara maruz kaldığında bozulabilir veya etkisini kaybedebilir. Turuncu şişeler ise bu ışınları filtreleyerek ilacın bozulmasını engeller. Antibiyotikler ve antidepresanlar başta olmak üzere neredeyse tüm ilaçlar bu şişelerde saklanır.

Öte yandan eğer ilaç şişeleri tamamen opak olsaydı hastalar, şişenin içinde kaç tane ilaç kaldığını görmekte epey zorlanırdı. Bu sebeple eczaneler, ilaçları genellikle üreticilerden opak renkli şekilde alır ve şeffaf turuncu kaplara aktarır. Böylece hastalar, ilacın şeklini ve şişenin içinde kaç adet ilaç kaldığını rahatlıkla görebilir.

Ayrıca yurt dışında turuncu şişeler, reçeteli ilaçlarla özdeşleşmiş durumdadır.

Herhangi bir insanın turuncu bir şişe görmesi, içindekinin ilaç olduğunu anlamasına yardımcı olur. Bu bağlantı zaman içinde farklı dillerde ve kültürlerde bile geçerli olan bir güvenlik işareti hâline gelmiştir.

Ayrıca bu şişelerde beyaz kapak kullanılmasının da bir sebebi vardır. Şişelerdeki bu beyaz kapaklar, çocukların erişimini zorlaştırmak amaçlı düşünülmüştür. Özellikle bu kapaklar, küçük çocukların tehlikeli ilaçlara ulaşmasını engellemek için belirli bir açma tekniği gerektirir.

Bu tür kapakların en yaygın olanları, bastırıp çevirme hareketiyle açılan kapaklardır.

Ayrıca 1960’larda DR. Henri Breault, çocuklarda kazara zehirlenmeleri azaltmak için bu tür güvenlik kapaklarının kullanılmasını teşvik etmiştir.

1970’te ABD’de kabul edilen Zehir Önleme Paketleme Yasası ile de bu kapaklar zorunlu hâle gelmiş ve çocuk zehirlenme vakalarında %80’den fazla azalma görülmüştür. Ek olarak ilaç şişelerinin turuncu olması aslında zorunlu değildir.

Ancak turuncu renk standart olarak kabul edilmiş ve yaygınlaşmıştır. Yurt dışındaki eczaneler de toplu tedarikçilerden turuncu şişeler sipariş etmeyi ve insanlara ilaçları bu şişeler içinde teslim etmeyi tercih eder.

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