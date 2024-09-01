Sağlığımız için vazgeçilmez olan vitaminlerin zararı da olabilir mi? Mesela bir vitamini fazla içtiğimizde fazla hap içmiş gibi olumsuz etkiler yaşar mıyız?

Vitamin, bir canlının metabolizmasının düzgün çalışması için az miktarlarda ihtiyaç duyduğu temel bir mikro besindir. Esansiyel besinler canlıda ya hiç sentezlenemez ya da yeterli miktarlarda sentezlenemez ve bu nedenle beslenme yoluyla alınması gerekir.

Günümüz dünyasında tükettiğimiz yiyecekler, besin değerini kaybettiği için birçoğumuz vitaminleri ek takviye olarak alıyoruz. Acaba onları da fazla içtiğimizde ilaç içmiş gibi zararlı etkilerini görür müyüz?

Vitaminlerin fazla alınması zararlı mı?

Evet, vitaminler vücudumuzun sağlığı için çok önemli ancak her şeyde olduğu gibi vitaminlerin de fazlası sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Hatta bu durumun bir adı da var, “hipervitaminoz”. Özellikle A, D, E, K gibi yağda çözünen vitaminlerin fazla alınmasının pek çok zararı var. Biraz bahsedecek olursak:

A: Karaciğer hasarı, doğum komplikasyonları, kemik erimesi, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, bulantı ve kusma

Karaciğer hasarı, doğum komplikasyonları, kemik erimesi, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, bulantı ve kusma D: Kandaki kalsiyumun ciddi seviyede yükselmesi, böbrek taşı, kemik ağrısı, ritim bozukluğu

Kandaki kalsiyumun ciddi seviyede yükselmesi, böbrek taşı, kemik ağrısı, ritim bozukluğu E: Kanın pıhtılaşması, yorgunluk, mide bulantısı, baş ağrısı

Kanın pıhtılaşması, yorgunluk, mide bulantısı, baş ağrısı K: Kanın pıhtılaşması

Suda çözünen vitaminlerde de belirli riskler var.

Yağda çözünen vitaminler kadar olmasa da (mesela C ve B vitamini idrar yoluyla atılabiliyor) suda çözünen vitaminlerin fazla alımında da bazı riskler ortaya çıkabiliyor. Gelin bunlara da bir göz atalım:

B: B6 vitamini fazla alınırsa sinir hasarına yol açabilir

B6 vitamini fazla alınırsa sinir hasarına yol açabilir C: İshal, böbrek taşı, mide problemleri

Bu yüzden ihtiyacınız olan vitaminleri kan tahlillerinizi yaptırdıktan sonra doktorunuzun tavsiye ettiği miktar kadar tüketmelisiniz. Aksi takdirde ciddi olanlara kadar ulaşabilen sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.

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