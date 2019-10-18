Yüzünüzün 128.000 dolar karşılığında bir robotta kullanılmasına izin verir misiniz? İsmi açıklanmayan bir şirket, robotlarında kullanılacak yüz için bir aday arıyor. Yüzü robotlarda kullanılacak insana şirket 128.000 dolar ödeyecek.

İsmi açıklanmayan bir şirket, yüzünü geliştirdiği robotlarda kullanacağını bir kişiye 128.000 dolar (yaklaşık 740.000 TL) ödeyecek. Şirket, söz konusu kişinin yüzünü, yaşlı insanlar için “sanal arkadaş” olarak hizmet edecek olan insansı robotlarda kullanmak için istiyor. Şirket bu nedenle “kibar ve arkadaş canlısı” bir yüze sahip birini bulmak istiyor. İsmi açıklanmayan şirket, bu proje için 5 yıldır çalışıyor. Geliştirmeler devam ederken şirket, gelecek yıl “dünya çapında robotların potansiyel olarak binlerce versiyonunu” üretmek amacıyla üretime hazırlanıyor.

Robot projesi için aranan yüz şekli için verilen ilanda başka bir detay yok. İlan aracı bir şirket tarafından verildi. Başvuranlar, şirketin veya tasarımcının adını şu aşamada bilemeyecek. Projeyi geliştirmeye yardımcı olan Londra merkezli bir mühendislik firması olan Geomiq, projenin bir sonraki aşamasına geçecek adaylara daha fazla bilgi vereceklerini söylüyor.

Robot projesinin geliştirilmesine yardımcı olan Geomiq şirketi, yayınladığı blog yazısında, “Projenin detayları tasarımcı ve yatırımcılarıyla yaptığımız gizlilik sözleşmesi nedeniyle sınırlı. Şirket, anonimlik ihtiyacının projenin “gizli” niteliğinden kaynaklandığını, bununla birlikte robotun yakında halka açık bir şekilde hazır olacağına inandığını” açıkladı.

Anonim şirketin ilanı hakkında sosyal medya ağlarında insanlar konuşmaya devam ediyor. İnsanlar telif hakkı konusunda tedirginler. Projenin detayları bilinmediği için şirketin neden sahte yüzler yaratmak için Generative Adversarial Network(GAN) teknolojisini kullanmadığını merak ediyorlar. GAN teknolojisi hala gelişme aşamasında olmasına rağmen gerçekçi sahte yüzler yaratmak için işe yarar durumda.