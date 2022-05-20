Variety ve Hollywood Reporter'ın aktardığı bilgilere göre Disney+'ta yayınlanacak yeni bir Daredevil dizisi için orijinal dizinin iki yapımcısıyla anlaşma imzalandı. Dizi hakkındaysa şu anda elde tutulur çok fazla bilgi bulunmuyor.

2018 yılında Netflix’te yayımlanan üçüncü sezonunun ardından yeni bir sezona kavuşamayan Daredevil, son olarak Spider-Man: No Way Home’da ufak bir sahneyle karşımıza çıkmıştı. Karakterin Marvel Sinematik Evreni’ne katılmasıyla birlikte yeni yapımların yolu gözlenirken, bugün Daredevil severler için güzel bir haber geldi.

Variety ve Hollywood Reporter tarafından sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Daredevil’ın yapımcıları Matt Corman ve Chris Ord, Disney+’a gelecek yeni bir Daredevil dizisini yazmak için anlaşma imzaladı. Dizinin yeni bir Daredevil dizisi olarak anılmasıysa dikkat çekti.

Daredevil geri dönüyor, peki nasıl devam edecek?

Daredevil’ın Disney+’a gelecek dizisi yeni olarak anılsa da pek çok kişiye göre dizi, hikâyeyi kaldığı yerden ve mevcut MCU durumuna göre devam ettirecek. Daredevil, son olarak Spider-Man’e yardım ederken görülürken ana karakterin düşmanı Kingpin de Hawkeye’da büyük bir ipucuyla konu olmuştu.

Gelen son haber, Disney’in Marvel kahramanlarını tek bir şemsiye altında toplama çalışmalarının son gelişmesi oldu. Disney+, bugüne kadar pek çok MCU evreninde geçen yeni dizilere ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Platform, yakında görsel efektleriyle tartışma yaratan She-Hulk dizisine de ev sahipliği yapacak.