Zihinle Kontrol Edilebilen Robotik Kol (Video)

Cyberpunk 2019’a hoş geldiniz. Artık zihinle kontrol edilebilen protezler yapmak mümkün. Bu robotik kol, bu durumun en başarılı örneği olarak göze çarpıyor.

Bilim insanları, zihinle kontrol edilebilen ve sadece kişinin düşünceleriyle kullanılabilen robotik bir kol geliştirdi.

Yeni geliştirilen robotik kolun tanıtıldığı videoda bir kişi, protez alanında büyük yeniliklerin öncüsü olabilecek mekanizmayı kullanarak, bilgisayar ekranındaki beyaz noktayı takip ediyor. Geçmişte bu tür sistemler vardı ancak çalışmak için kafatasının içine yerleştirilen sensörlere ihtiyaç duyuyorlardı.

Yeni yöntem ise bedenin bütünlüğüne zarar vermeden yeni organların eklenebilmesine izin veriyor. Bu da felçli ve ampute gibi insanlar için yepyeni bir umut ışığı anlamına geliyor. Kol, başın dış kısmına yerleştirilen pedler aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Robot kolun hareketleri oldukça akıcı ve kesintiye uğramıyor.

Carnegie Mellon ve Minnesota Üniversitelerinden araştırmacılar, ‘nihai hedefe’ yönelik önemli bir adım attıklarını belirtiyor. Cerrahi protezler şu anda, beyindeki elektronik dalgaları doğru şekilde işleyerek elektronik aletlerin doğru şekilde hareket edebilmesini sağlıyor. Bu yöntemin dezavantajları ise çok karmaşık bir işlem sürecine sahip olması, çok yetenekli bir ekip tarafından yapılmasının gerekmesi ve beyin ameliyatlarının tehlikeli olması şeklinde sıralanıyor. Yeni teknoloji ise ölçümleri, bedenin dışarıdaki ped yardımıyla yapıyor ve bir kişinin yapmak istediği hareketleri algılayabiliyor.

EEG adı verilen ve beyindeki elektriksel tepkileri inceleyen teknoloji üzerine geliştirilen yöntemde araştırmacılar, hareketlerin kusursuz olmadığının farkında. Odaklandıkları nokta da hareketlerin akıcı olması ve herhangi bir şekilde bölünmediğine odaklanıyor. Carnegie Mellon’dan Profesör Bin He, nihai amacın fiziksel olarak bedenin bütünlüğünü bozmayacak, istilacı olmayan tedaviler geliştirmek olduğunu söylüyor. He’ye göre nöral çözümleme ve robot kolun pratik kullanışlılığı, gelecekte bedene zarar vermeden takılacak nörorobotlar alanında önemli bir adım olacak.

Hatalı ya da zayıf sinyallerin yaratacağı hatalı tepkileri çözmek için sıkı şekilde çalışan araştırmacılar, her biriyle 10 seans çalıştıkları 68 katılımcıdan yardım alarak deneyler gerçekleştirdi. Böylece daha önceki denemelerden %500 daha efektif bir kol üretmeyi başardılar. Cihazın yapay zeka öğrenmesi de %60 daha efektif çalışıyor.

Ekip, yakın zamanda klinik çalışmalara başlamayı amaçlıyor. Profesör He ve ekibi, bu teknolojinin felçlilere ve amputelere kolaylık sağlayabileceğine inanıyor.

Araştırma, Science Robotics dergisinde yayımlandı.