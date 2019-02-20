Zincire Bir Halka Daha Eklendi: Ulusoy Seyahat İflas Etti

Türkiye'nin en köklü ve en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Ulusoy Seyahat, bugün itibarıyla resmen iflas etti.

Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye’nin en köklü ulaşım firmalarından biri olan Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verdi. Konuyla ilgili bugün gerçekleşen duruşmaya Ulusoy Ulaşım'ın vekili Abidin Oğul’un yanı sıra alacaklılar İro Turizm, Temsa, Loukoil ve Akpet, Coca Cola, Mapar Otomotiv, Enerjisa, Osmanlı Turizm, Yapı Kredi Bankası vekilleri katıldı.

Savunma yapan Ulusoy Ulaşım'ın avukatı Abidin Oğul, komiser heyeti raporunda konkordato yönünden rakamın doğru tespit edilemediğini belirtirken, “Borca bataklık hesaplaması doğru değildir. Ayrıca markaların değerine ilişkin değerleme yapılmamıştır. Şirket iflas ettiği takdirde dosyada rehin alacaklıları dışında diğer alacaklılar mağdur olacaktır. Otobüs firmaları mevsime göre karlılık durumu değişen firmalardır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz. Şirketin faaliyeti devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Söz alan bir kısım alacaklı şirket avukatı, kesin mehil verilmesi talebini reddederken, İro Turizm ve Mapar Otomotiv'in avukatları ise kesin mühlet verilmesini istedi. Mahkeme, davacı şirket Ulusoy Ulaşım'ın kesin mühlet talebini reddederken, 20 Şubat 2019 saat 16.14 itibarıyla iflasına karar verdi.