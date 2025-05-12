2015 yılında piyasaya sürülen ve o yıllardan beri Türkiye'deki oyunseverlerin favori yapımları arasına giren oynaması ücretsiz Wolfteam ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi Joygame, halka arz olmak için gerekli başvuruyu yaptığını açıkladı. Üstelik firma, gelecekte uluslararası borsalara açılmayı da planlıyor.
Joygame’in kurucu ortağı Burak Gözalan tarafından yapılan açıklamada şirketin halka arz sürecinin önemli olduğu belirtildi. Zira Joygame'in halka arz olması, Türkiye'de ilk kez yerli bir oyun firmasının halka açılmasını sağlamış olacak. Şirketin uluslararası borsalardaki hedef pazarı ise ABD, Kanada veya Uzak Doğu.
Joygame'in Türkiye'deki halka arz sürecine ilişkin açıklaması şöyle:
Yeni oyunlar da geliyor!
Burak Gözalan, sadece halka arz süreci ile ilgili konuşmadı. Çeşitli oyunlar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gözalan, bu oyunlardan bir tanesinin Suudi Arabistan'ın mega projesi Neom ile ilgili olduğunu belirtti. Bu oyunun ilk aşmada mobile çıkacağını aktaran Joygame kurucu ortağı, sonraki aşamada PC planlarının olduğunu da belirtti.