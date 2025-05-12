Wolfteam'in geliştiricisi Joygame, halka arz olmak için SPK başvurusu yaptıklarını duyurdu. Firma, ilk aşamada Borsa İstanbul'a girecek. Ancak bu durum, Joygame için sadece bir başlangıç olacak.

2015 yılında piyasaya sürülen ve o yıllardan beri Türkiye'deki oyunseverlerin favori yapımları arasına giren oynaması ücretsiz Wolfteam ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi Joygame, halka arz olmak için gerekli başvuruyu yaptığını açıkladı. Üstelik firma, gelecekte uluslararası borsalara açılmayı da planlıyor.

Joygame’in kurucu ortağı Burak Gözalan tarafından yapılan açıklamada şirketin halka arz sürecinin önemli olduğu belirtildi. Zira Joygame'in halka arz olması, Türkiye'de ilk kez yerli bir oyun firmasının halka açılmasını sağlamış olacak. Şirketin uluslararası borsalardaki hedef pazarı ise ABD, Kanada veya Uzak Doğu.

Joygame'in Türkiye'deki halka arz sürecine ilişkin açıklaması şöyle:

Türkiye’nin ilk halka açık oyun şirketi olmak istiyoruz. SPK’ya başvurumuz yaptık. Oyun alanında halka açılan ilk şirket joygame olacak. Akabinde belki uluslararası bir borsada halka arz olabilir. Kanada, ABD ya da Uzak Doğu olabilir. Cironun yaklaşık yüzde 50’si Asya pazarına ait. Bunun yüzde 50’si de Çin’in. Dolasıyla Kore, Çin, Japonya oyun sektöründe çok büyük dominasyona sahip oyunda. O nedenle Asya odağımızda olan bir pazar.

Yeni oyunlar da geliyor!

Burak Gözalan, sadece halka arz süreci ile ilgili konuşmadı. Çeşitli oyunlar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gözalan, bu oyunlardan bir tanesinin Suudi Arabistan'ın mega projesi Neom ile ilgili olduğunu belirtti. Bu oyunun ilk aşmada mobile çıkacağını aktaran Joygame kurucu ortağı, sonraki aşamada PC planlarının olduğunu da belirtti.