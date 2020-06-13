TikTok’un geliştiricisi ByteDance’in rakibi tarafından geliştirilen Zynn’in Google Play’den kaldırılması şirket tarafında şikâyet seslerinin yükselmesine sebep oldu. Zynn sözcüsü, tek bir olay yüzünden uygulamanın Play Store’dan kaldırıldığını açıkladı.

TikTok benzeri bir uygulama olan Zynn’in Google Play Store’dan kaldırıldığını sizlere daha öncesinde aktarmıştık. Wired’da yer alan habere göre uygulamanın kaldırılmasının sebeplerinden bir tanesi TikTok da dâhil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarındaki içerik üreticilerinin içerikleriyle dolu olmasıydı.

Mayıs ayında çıkan uygulama çıkar çıkmaz çok büyük bir popülerliğe ulaşmış ve ABD’de en çok indirilen uygulamalardan bir tanesi olmayı başarmıştı. TikTok rakibi olarak konumlandırılan uygulama, tıpkı TikTok gibi Çinli bir şirket tarafından geliştirilmişti.

“Münferit bir olay”

Zynn sözcüsü Rocky Zhang, cuma günü verdiği bir röportajda, uygulamanın Play Store’dan kaldırılmasının sebebinin sadece tek bir videoya gelen şikâyetler olduğunu söyledi. Zhang, “Bu, Google’ın platformundaki rutin soruşturmaları tetikleyen münferit bir olaydır. Bu sorunun kısa bir süre içerisinde çözülmesini ve Zynn’in yeniden Google Play Store’da yer almasını bekliyoruz” dedi.

Çin’de kullanılamayan ve TikTok benzeri bir uygulama olan Zynn, ABD ve Kanada’daki kullanıcılarını, arkadaşlarını uygulamaya davet ettikleri taktirde para ile ödüllendiriyor. Ödül, davet edilen kullanıcının uygulamada ne kadar aktif olduğuna göre 20 dolara kadar çıkabiliyor.

Kullanıcılar, ayrıca videolar izleyerek puan kazanıyor ve kazandıkları puanları daha sonra nakde çevirebiliyorlar. Uygulama, TikTok’un geliştiricisi olan ByteDance’in rakibi Kuasihou tarafından geliştirildi ki şirket, Çin’in en büyük ikinci video uygulamaları geliştiricisi konumunda bulunuyor.

Zhang, Zynn’in her zaman orijinal içerikleri desteklediğini ve içerik üreticilerinin haklarını korumak için kullanıcılarına tek tıkla şikâyet özelliği sunduklarını ifade ediyor. Zhang, “Kuralları çiğnediği bulunan herhangi birisine karşı derhal önlemler alacağız” dedi.