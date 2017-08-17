Dünyada Oluşan Canlı Yaşamının İlk Kilit Noktası Çözüldü!

4.6 milyar yaşında olan Dünya'nın günümüzdeki canlı yaşamını sağlayan ilk besin kaynağı bulundu. Bu canlılar olmasaydı hiçbirimiz olmayacaktık.

'Dünya'da “yaşam” nasıl oluştu? Nasıl bu zamana kadar gelebildik?' gibi sayısızca soru bulunuyor. Bunların birçoğunun cevabını bilmememize rağmen sonunda dünya tarihine temellerimizi attığımız süreci biliyoruz.

Yapılan araştırmalar sonucunda Dünya'da 650 milyon yıl önce çok ciddi bir buzul çağının var olduğu ortaya çıktı. Bu buzul çağında bembeyaz bir kartopu gibi gözüken dünyamız, buzların erimesinin ardından biyolojik devrimin temellerini attı.

Bu zamana kadar dünya üzerine karmaşık iç yapıları olmayan basit mikroplar zaten vardı, ancak buzul çağının ardından ekosistem oluşmaya başladı ve yosunlar ortaya çıktı.

Basit bir ifadeyle dünyanın ilk ökaryotları olan Archaeplastida’lar ortaya çıktıktan sonra gezegenimiz, karmaşık yaşama elverişli olacak besine ulaştı. Bu canlılar genelde azınlık olarak gözükseler de 659 milyon yıl ile 645 milyon yıl arasında yaşanan buzulların erimesi olayında önemli ölçüde artış gösterdi.

Kriyojen döneminde gerçekleşen bu olay olmasaydı, “karmaşık yaşam” olarak ifade edilen günümüz yaşamını bulmak çok daha uzun sürebilirdi.

Bu büyüleyici organizma, besin ağının tabanını oluşturarak insanların oluşumu da dahil gittikçe büyüyen ve karmaşıklaşmaya devam eden bir evrim sistemi yarattı. Fotosentez yapan bitkilerden, her gün yeni bir av arayan aslana kadar tüm canlılar bu ekosistem sayesinde varlar. Dünyanın bu hale gelmesi için bir buzul çağı gerekliydi. Belki de gelecekte bir başka buzul çağı, bizim neslimizi tüketerek yeni nesillerin ortaya çıkmasını sağlayacak.